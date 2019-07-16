CBC消息：加拿大是否禁止华为5G？自由党可能在十月大选之后才做决定

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根据加拿大广播公司CBC的消息，记者从三位知情人处了解到，自由党政府很可能会推迟做出是否禁止华为5G的决定，将会推迟到十月份的联邦大选之后才作出决定，主要原因是，目前加拿大和中国的关系越来越紧张。

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一位不愿透露姓名的消息源表示，加拿大总理特鲁多对事件感到犹豫，因为他希望能够在两名被中国扣押的加拿大人Michael Kovrig 和 Michael Spavor的命运更加明朗化之后才进一步作出决定。

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加拿大专家目前正在审查中国电信巨头华为公司为加拿大提供5G网络的安全性。美国已经表示，出于国家安全担心，不会使用华为公司的5G设备。而加拿大是“五眼”成员国之一。

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第二位知情者则透露，鉴于事件的敏感程度，特鲁多不可能会在大选前宣布是否禁止华为5G的决定。

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而第三位知情者则强调，目前，是否禁止华为5G还没有确定，但自由党不可能在大选前做出决定。

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不过，久拖不决可能会使得另外两间电信科技公司感到不安。BCE和Telus Corp目前也在等待渥太华的决定，来确定自己的5G下一步计划。

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公共安全部长戈达尔曾在四月末表示，是否允许华为参与加拿大5G主要技术建设的结论会在大选前做出。

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不过，第二位知情者认为，这会带来政治危险。十月选举前宣布决定，无论决定如何，对特鲁多的大选形势都不会有帮助。

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今年五月，保守党党领袖谢尔曾表示，如果当选会禁止华为参与加拿大的5G网络建设。

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