半个世纪前的今天：阿波罗11号发射升空，前往月球

1969年7月16日早上9点32分,阿波罗11号载人飞船从美国的肯尼迪航天中心升空,四天后到达月球。

之后,宇航员尼尔·阿姆斯特朗(Neil Alden Armstrong)和巴兹·奥尔德林(Edwin Buzz Aldrin)在月球表面停留半小时。

阿姆斯特朗成为第一位在月球表面留下脚印的人,并说出了那句著名的话:“这对个人只是一小步,但对人类是一大步。”

(阿波罗11号升空瞬间)



在庆祝人类登月50周年之际,美国宇航局(NASA)会在本周举行一系列庆祝活动。依然在世的奥尔德林也将会出席庆典开幕。

Fifty years ago, humans took their first steps on the Moon. The world watched as we made history.

This week, you can watch us salute our #Apollo50th heroes and look forward to our next giant leap for future missions to the Moon and Mars. Tune in: https://t.co/b5Lp5zWLm1 pic.twitter.com/QSITuXbcc0

— NASA (@NASA) July 14, 2019