专访《G杀》导演李卓斌：“带来香港电影新世代”

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蒙特利尔的奇幻电影节正在进行中。电影节邀请的唯一华裔制作团队是来自香港的影片《G杀》。

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它在今年获得香港电影金像奖的六项提名，包括最佳新导演奖和最佳女配角等；也是香港电影协会的年度推荐影片之一。

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《G杀》的导演李卓斌，带着两位年轻主演陈汉娜和李任燊来到蒙特利尔，参加了这部电影的加拿大首映，并接受了媒体的采访。

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电影从巴赫G大调大提琴曲的琴声开始，一名男子正在拉琴，镜头回转，一男一女在沙发上做爱…….忽然，一声惨叫，然后一颗人头从窗户里滚了进来。从这宗死尸案，把名校受霸凌的女生、黑白通吃的恶警、亚斯宝加自闭症学生、道貌岸然的教师、来自大陆的妓女、只愿有一个观众的年轻大提琴手、以及一条狗，都在警方的调查中串联了起来。

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它以非常独特的手法把很多社会与个人的元素通过G这个字母串联了起来，比如GUN（枪），GENERAL（将军），gonorrhea（淋病）等。

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G代表着Generation（时代）

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导演李卓斌曾经说，电影告诉大家，现实中，这个城市的一个常态，以及意想不到的变化，人文关怀变得冷漠，伪善的权贵价值观不再稀奇，年轻一代在上一辈的价值观下的矛盾反抗，以及“即使绝望也不要放弃”的信号。

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这部电影的编剧是蒋仲宇，他以一种奇特的诗意化的台词，比如《茶花女》的片段，或是非常哲学艺术的独白，来搭配现实世界黑暗丑恶的蒙太奇。

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李卓斌表示，初稿只是一个人头，或无头尸的案子，从一个女学生的角度，来说一个香港的故事。

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观众在进入电影院之前，很可能会以为这是一部关于谋杀，性爱，罪案的Cult电影，结果，看完了片子，才会感觉，它带着些伤感 —— 从一个单纯女学生的角度，几乎都是人性的恶，是一个世代面临的现实。

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但李卓斌不完全同意这种说法，认为里面也有人性的善。他不希望讲一个很悲伤的电影。

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在评论界口中，这部电影拍摄于香港大规模的雨伞运动之后，正巧赶在这次的“反送中”运动之后放映，里面充满了政治的隐喻。

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李卓斌说，拍摄时期，的确是有一种伤感，觉得社会刚经历过一个特别大的运动，但是，两三年过后发现，什么也没有改变。

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他解释说：“我以前和一位台湾前辈讨论过一个问题。他问，是正能量的人更容易感到希望，还是负能量的人更能够感受到希望？很多人都觉得正能量的人更能够感受到希望。但是，我和他都觉得，是负能量的人更能够感受到希望 —— 因为我们本来已经就在黑暗中了，看到一点光，我们就会一直向着光走。”也因此，这部电影其实是有带着希望的。

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至于人们对影片中各种政治隐喻的猜测，李卓斌说，随他们去说吧，我不作评论就是。

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电影节的主题：愤怒与恐惧

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其实，今年的奇幻电影节中，愤怒恐惧似乎成了一个主题 – 世界政治局势的动荡，也在银幕上有鲜明的反应。

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电影节的组织者说，上一次我们看到如此多的愤怒还是在布什911以及伊拉克战争时期。

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这部电影是从香港“首部影片计划”中脱颖而出，得到香港政府资助而拍摄的。成片显示出导演在电影语言叙述、剪辑等方面都非常成熟。

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李卓斌认为那就是他一开始就追求的，带来香港电影新时代的感觉。

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RCI

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