非银行房贷成不少加拿大人买房必备

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加拿大联邦政府下属的加拿大房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corporation的研究报告显示，越来越多的加拿大购房者转向非银行系统以获得购买住房的贷款。

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根据上述研究报告，2018年加拿大有2百到3百个非银行房贷公司，提供了130亿到140亿加元的房贷，这比2017年110亿到120亿加元的非银行房贷和2016年80亿到1百亿加元的非银行房贷的数字有了大幅度上升。

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非银行房贷公司的客户一般是在银行系统通不过压力测试、得不到房贷的客户，这些房贷客户被认为风险较高。

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2018年非银行房贷公司客户拖欠房贷供款的违约率是1.93%，相比之下银行房贷的客户违约率只有0.25%。

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非银行房贷公司主要靠两种方式降低自己的风险，其一是一般只提供6个月到2年的短期房贷；其二是高房贷利率，一般要收取7.3%到11%的房贷利率，而加拿大商业银行收取的多年期房贷利率在3.3%到5.4%之间。

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