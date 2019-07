美国众议院通过谴责特朗普言论决议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国总统特朗普发推抨击4位民主党少数族裔女性议员不爱美国、要她们回到其原籍国治理好那里犯罪丛生等问题后再回来教训美国人的言论后,美国众议院民主党抨击特朗普公然散步种族歧视言论,并提出了斥责特朗普言论的众议院决议进行表决。

占美国众议院多数的民主党议员都对这一决议投了赞成票,但投票支持这一决议的共和党众议员只有四人。最后众议院斥责特朗普在推特发表种族歧视言论的决议以240票支持、187票反对的投票结果获得通过。

不过这一众议院决议对美国总统特朗普没有约束力。

众议院民主党议员Al Green还在众议院提出要求弹劾总统特朗普的动议。这已经是Al Green第三次提出弹劾特朗普的动议,前两次都被共和党控制的众议院否决。

众议院共和党抨击民主党提出斥责特朗普的动议是政治秀,并指责众议院民主党极左派议员要把社会主义的一套强加给美国人民的言论和做法是错误的。

而美国参议院多数党领袖、共和党参议员Mitch McConnell则采取了各打五十大板的做法,说从总统到众议院议长到少数新当选的众议员,他们都应该遵循已故前最高法院大法官Antonin Scalia的信条,这就是可以抨击理念但不能攻击持有该理念的人。

美国总统特朗普不但不认错,而且要求共和党人与他一道顶住压力、绝不示弱。

RCI with The Associated Press、CBC News

