今冬流感会厉害：加拿大安省预做准备

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加拿大最大省份安大略省已经订购了30万支大剂量流感疫苗，加上原来已经订购的普通流感疫苗现在安大略省卫生部门在今年冬天流感季节到来之前已经准备好120万支流感疫苗。

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订购更多疫苗

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大剂量流感疫苗与普通流感疫苗相比，其含有的抗原体剂量四倍于普通流感疫苗，主要用来提供给年老体弱人士，帮助他们生成体内抗流感的抵抗力。

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2018年流感季节的统计数字显示，这种大剂量流感疫苗的效果很好。

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澳大利亚的情况

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安大略省卫生厅厅长Christine Elliott说，安省卫生部门的专家认为，根据澳大利亚今年流感季节发生的问题来看，今年加拿大也会有严重的流感疫情，安大略省要预做准备。

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虽然现在地处北美洲的加拿大正式盛夏时光，但地处地球南端大洋洲的澳大利亚却是寒冬季节。澳大利亚卫生部门证实，今年澳大利亚的流感季节来的早，确认感染流感的澳大利亚人已超过12万，现在的流感入院率也已三倍于往年，已经有至少2百人死于流感。

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加拿大的公共卫生专家们每年都关注比加拿大早半年进入冬季的澳大利亚的流感疫情，以作为加拿大应对流感季节准备工作的参考。

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三分之二说不

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安大略省卫生厅长Christine Elliott指出，安大略省政府为下一个冬天流感季节预做的准备除了包括提前订购流感疫苗之外，还包括加大广告力度以说服更多民众接种流感疫苗；因为对于流感来说，预防胜于治疗。

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不过这位安大略省卫生厅厅长承认，小道流传的疫苗有害论有一定的市场，不少加拿大人错误的相信包括流感疫苗在内的疫苗害处大于益处。

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统计数字显示，在上一个冬季流感季节中，65岁以上的加拿大人中有70%接种了流感疫苗；但18岁到64岁的加拿大成年人中只有34%的人接种了流感疫苗。换句话说，有三分之二的加拿大成年人没有接受流感疫苗的注射。

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虽然安大略省卫生厅长Christine Elliott没有公布什么时间将开始提供流感疫苗注射服务，但她表示肯定会在流感季节到来之前向安大略省民众提供流感疫苗的注射服务。

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今年早些时候发表的Canadian Sentinel Practitioner Surveillance Network的医学研究报告指出，去年的流感疫苗显示出很好的预防流感效果，对H1N1型流感病毒有72%的预防效果，而且对各个年龄组都有较高的预防效果。

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在实行联邦制的加拿大，十个省和三个特区政府的卫生厅负责本地区的医疗卫生服务。所以如何准备应对下一个流感季节、采取什么样的具体措施是各个省区政府自行决定的事情。

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