加拿大6月通胀率降到 2%

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加拿大今年 6 月份的年通货膨胀率为 2％，如果把能源排除在外，上个月的通胀率是 2.6％。

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加拿大统计局周三（7月17日）发布数据说，加拿大的食品、住房、服装、家居用品、服务、保险、新车等的价格在过去一年中都有所上涨，但整体通胀率从 5 月的 2.4％ 降至 6 月的 2％，主要是因为能源价格与去年同期相比急剧下降。

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在整个加拿大，汽油价格在过去 12 个月中下降了 9.1％，燃料油和其他燃料的价格也下降了 4.1％。

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尽管天然气和电力的价格略有上涨，但被其他类型能源的价格下跌所抵消。

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能源价格下跌的部分原因是美国的石油库存增加。

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在过去12个月中，每个省份的能源价格都有所下降，阿尔伯省的能源价格大幅下降 12.7％，安大略省的能源降价最少，降幅为 3.6％。

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（CP，CBC）

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