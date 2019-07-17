魁北克省南部持续高温

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加拿大环境部周三（7月17日）对魁北克省南部和中部地区发布了特殊天气预报，说一些地区的天气将会又闷又热，这种情况将会一直持续到本周六。

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上述预报覆盖蒙特利尔市，以及 Longueui， lLaval, Pontiac, Maniwaki, Wakefield, Papineauville, Saint-Jérôme, Joliette, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières 和 Shawinigan 地区.

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环境报说，高温加上湿热指数，实际体感将相当于近 40 摄氏度，尤其是在城区内，另外，紫外线（UV）指数也会很高。

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蒙特利尔公共卫生局建议人们要呆在阴凉处或有空调的地方，经常喝水，不要等到渴了再喝，同时减少体力消耗。

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卫生间还告诫人们千万不要把孩子单独留在汽车里或通风不好的房间里，有老人的家庭要让老人呆在有空调的地方。

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加拿大环境部预测，整个周末，魁北克南部和中部的几个地区将继续高温天气

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（CP，Radio-Canada）

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