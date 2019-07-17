(Jim Watson/AFP/Getty Images)

UBC学者签请愿书，呼吁为保护环境减少乘飞机旅行

作者 黎黎 |
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发表 2019年7月17日（星期三）16:37
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参加学术会议，为进行研究而乘飞机旅行，这是许多大学教授年年必做的事情，但是，现在有越来越多的学者担心航空旅行对环境带来的影响。

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最近，世界各地的数百名学者， 包括加拿大不列颠哥伦比亚大学 （University of British Columbia， UBC）的学者在内，签署了一份请愿书，呼吁各大学削减员工为学术和工作而进行的乘飞机旅行，并称航空旅行是造成全球气候变暖的一个主要 “助推器”。

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航空旅行是否真有必要？

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Photo: Radio-Canada / Tiphanie Roquette

不列颠哥伦比亚大学艺术学院（Faculty of Arts）研究生院的副院长布莱特·伊顿（Brett Eaton）是在请愿书上签名的人士之一。

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他说，看看当下，洪水、野火等各种自然灾难越来越多，规模也越来越大，气候变暖与人类社会的活动紧密相关，因此我决定尽可能地停止飞行。

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他说，学者们经常将航空旅行作为自己工作的一个必要组成部分，但是，那些不经常出差旅行去参加会议的教授、研究生同样也取得了专业上的成功。

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伊顿教授告诉加拿大广播公司，我认为减少航空旅行，不会对学术成就有任何影响。

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Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

来自UBC的数据

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赛特·韦恩斯（Sett Wynes）是 UBC 攻读博士学位的地理系学生，他于本月发表了一项关于 UBC 大学员工进行航空旅行所带来的温室气体排放的研究。

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他的研究发现，UBC 员工每年乘坐飞机旅行造成的温室气体排放量，几乎与大学校园一年取暖造成的排放量一样高。

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韦恩斯说，我们大学温室气体排放量的一半到三分之二实际上来自大学员工的航空旅行。

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他表示，在大学领域，人们需要重新看待航空旅行与学术活动之间的关系，他的研究数据没有发现教授的业务成绩与他们的旅行次数之间有任何相关性。

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他说，在这个问题上，需要改变习惯。我们是大学，是领导者，我们的做事标准，对所有学生而言，对社会文化而言，都有很大的影响力。

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(Darryl Dyck/Canadian Press)

可持续发展”

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不列颠哥伦比亚大学医学院的教授埃里卡·弗兰克 （Erica Frank）过去常常为了工作而旅行。

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然而，在看到一次飞行的碳排放数据后，她改变了自己的航空旅行习惯。

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弗兰克教授说，她现在争取减少航空旅行，减少参加面对面会议的次数，而是通过视频参加会议，发表主题演讲。

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她说，UBC 是非常有名的、力推环境保护政策的 “绿色”大学，当然，有的时候你不得不坐飞机，前去参加国际大会，但是，在很多情况下，我们是可以减少航空旅行次数的，减少由此带来的污染，UBC 应该成为推动可持续发展的领军大学。

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收听

民意调查

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Rob Krbavac/CBC

今年 6 月，不列颠哥伦比亚省水电公司 （BC Hydro ）的一项新调查显示，75％ 的不列颠哥伦比亚省人对航空旅行给环境带来的影响表示担忧。

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在接受调查的 800 人中，有三分之一的人表示，如果是在省内进行度假旅行，他们宁愿放弃坐飞机，而是进行开车度假的公路之旅，以减少碳排放。

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有研究表明，航空旅行的人均碳排放量往往超过汽车旅行的人均碳排放量。

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（CBC）

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