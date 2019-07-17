《G杀》导演李卓斌，中，与两位主演陈汉娜、李任燊在蒙特利尔奇幻电影节。（Justine）

专访《G杀》导演李卓斌：“带来香港电影新世代”

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2019年7月17日（星期三）17:54
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔的奇幻电影节正在进行中。电影节邀请的唯一华裔制作团队是来自香港的影片《G杀》。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

它在今年获得香港电影金像奖的六项提名，包括最佳新导演奖和最佳女配角等；也是香港电影协会的年度推荐影片之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《G杀》的导演李卓斌，带着两位年轻主演陈汉娜和李任燊来到蒙特利尔，参加了这部电影的加拿大首映，并接受了媒体的采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电影从巴赫G大调大提琴曲的琴声开始，一名男子正在拉琴，镜头回转，一男一女在沙发上做爱…….忽然，一声惨叫，然后一颗人头从窗户里滚了进来。从这宗死尸案，把名校受霸凌的女生、黑白通吃的恶警、亚斯宝加自闭症学生、道貌岸然的教师、来自大陆的妓女、只愿有一个观众的年轻大提琴手、以及一条狗，都在警方的调查中串联了起来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

它以非常独特的手法把很多社会与个人的元素通过G这个字母串联了起来，比如GUN（枪），GENERAL（将军），gonorrhea（淋病）等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

G代表着Generation（时代）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

导演李卓斌曾经说，电影告诉大家，现实中，这个城市的一个常态，以及意想不到的变化，人文关怀变得冷漠，伪善的权贵价值观不再稀奇，年轻一代在上一辈的价值观下的矛盾反抗，以及“即使绝望也不要放弃”的信号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这部电影的编剧是蒋仲宇，他以一种奇特的诗意化的台词，比如《茶花女》的片段，或是非常哲学艺术的独白，来搭配现实世界黑暗丑恶的蒙太奇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李卓斌表示，初稿只是一个人头，或无头尸的案子，从一个女学生的角度，来说一个香港的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观众在进入电影院之前，很可能会以为这是一部关于谋杀，性爱，罪案的Cult电影，结果，看完了片子，才会感觉，它带着些伤感 —— 从一个单纯女学生的角度，几乎都是人性的恶，是一个世代面临的现实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但李卓斌不完全同意这种说法，认为里面也有人性的善。他不希望讲一个很悲伤的电影。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在评论界口中，这部电影拍摄于香港大规模的雨伞运动之后，正巧赶在这次的“反送中”运动之后放映，里面充满了政治的隐喻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李卓斌说，拍摄时期，的确是有一种伤感，觉得社会刚经历过一个特别大的运动，但是，两三年过后发现，什么也没有改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他解释说：“我以前和一位台湾前辈讨论过一个问题。他问，是正能量的人更容易感到希望，还是负能量的人更能够感受到希望？很多人都觉得正能量的人更能够感受到希望。但是，我和他都觉得，是负能量的人更能够感受到希望 —— 因为我们本来已经就在黑暗中了，看到一点光，我们就会一直向着光走。”也因此，这部电影其实是有带着希望的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于人们对影片中各种政治隐喻的猜测，李卓斌说，随他们去说吧，我不作评论就是。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《G杀》剧照。

电影节的主题：愤怒与恐惧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其实，今年的奇幻电影节中，愤怒恐惧似乎成了一个主题 – 世界政治局势的动荡，也在银幕上有鲜明的反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电影节的组织者说，上一次我们看到如此多的愤怒还是在布什911以及伊拉克战争时期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这部电影是从香港“首部影片计划”中脱颖而出，得到香港政府资助而拍摄的。成片显示出导演在电影语言叙述、剪辑等方面都非常成熟。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

李卓斌认为那就是他一开始就追求的，带来香港电影新时代的感觉。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

RCI

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：艺术与娱乐
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Record de chaleur dans la station météo la plus au nord du monde

RCI | English

French parliament postpones CETA vote as Trudeau kicks off EU-Canada summit

RCI | Español

Guía para un viaje hacia la felicidad...

العربية | RCI

قراءة في الاتفاق السياسي بين العسكر والمعارضة في السودان وتحديات المرحلة المقبلة