罚款290万：美国运输公司原油泄漏污染原住民捕鱼区

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加拿大西部BC省的一间法庭周二宣布，总部设在美国德州的Nathan E Stewart公司因为石油泄露，污染了 Heiltsuk 原住民捕鱼区域，而需要向BC省的原住民社区赔偿290万美元。

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事件发生在2016年10月，Nathan E Stewart公司的一艘拖船，在BC外海域泄露了11万立升的柴油和重油。最后经法庭调查发现，意外原因是拖船上的船员在该转舵时睡着了，造成失误。

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但Heiltsuk原住民首领Marilyn Slett撰文表示，这个罚款数字只是杯水车薪，对于这片海域的污染和对生态的伤害是无可弥补的。

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