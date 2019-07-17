多伦多警方：对社区“危害巨大”男子已逃离加拿大

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2014年，丛哲彬（音译，Zhebin Cong）曾被控二级谋杀。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三，多伦多成瘾与心理健康中心（CAMH）证实，47岁的丛哲彬已经在7月3日乘坐国际航班离开了加拿大。但警方没有透露他的目的地。

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他在离境时，持有安大略省保释委员会签发的无需陪伴外出通行证。

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根据保释委员会的文件，丛哲彬对社区有巨大的危害性。

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2014年，丛哲彬涉及一宗刺杀案件，曾被控二级谋杀。但是，两年之后，他被裁定，因患有精神分裂，不需为此附上刑事责任。

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此后他一直住在CAMH的法庭看守病房。他在7月3号持无需陪伴通行证离开CAMH，但在原定时间没有回去报到，CAMH于是报警。

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事件发生后，CAMH立即在病人进出安全方面做了改进：所有的无需陪伴外出证件需重新经过主治医生的审理；同时，也在病区加强了保安措施。

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