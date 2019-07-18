胖猫：新研究指出猫的体重比20年前有所增加

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体重过重不仅是当下人类面临的问题，新的研究指出，猫类也面临过胖的问题。

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一项新研究在调查了1千9百万只加拿大和美国的猫后，指出北美大部分猫在成年之后仍在增加体重，并且他们和1990年代的猫相比，体重有所增加。

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加拿大圭尔夫大学安大略兽医学院的研究人员分析了从1981年到2016年间兽医诊所的5千4百万份猫体重记录，研究猫在一生中合理的体重增减模式。他们发表在《美国兽医学杂志》上的这一研究是目前该领域数据规模最大的。

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该研究显示，8岁的去势家猫目前的平均体重比1995年增加了1/4公斤。1/4公斤对人来说可以忽略不计，但对猫来说却很关键。

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这一数据调查分析研究不侧重猫体重增加的原因，一些还没有足够测试，但具有可能性的猫体重增加原因为：

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现在人们更多地将猫留在室内

近年猫粮口味不断增进，促使猫食欲增加

猫主人的喂食习惯和20年前有所不同

RCI with The Canadian Press

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