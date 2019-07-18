Neil Armstrong/NASA/Reuters

加拿大公司加入太空商业竞争

作者 方华 |
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发表 2019年7月18日（星期四）11:58
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在美国阿波罗11号载人飞船登陆月球50年后的今天，太空竞争已经从国家大笔投钱的美苏冷战交锋变成现在私营公司争相投入巨额资金商业争霸太空的时代。

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50年变迁

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统计数字显示，已经有至少190亿美元的私人资金涌入太空开发领域。自2000年以来，新出现的私营太空开发公司的数量已经翻了14倍、达到375个。除了风投基金之外，还有一些数字科技领域的巨富争先恐后往太空开发领域里砸钱。

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比如亚马孙公司老板贝索斯的Blue Origin项目、泰斯拉公司老板马斯克的SpaceX项目、维珍公司老板布兰森的Virgin Galactic garner项目等，他们都要在这号称一年会有万亿美元产值的太空商业领域占有大块份额。

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加拿大研制的太空机械手 / Laura MacNaughton/CBC

急起直追

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加拿大在太空科技领域是有弄潮儿资历的。加拿大研制的太空机械手Canadarm曾经是美国宇航局太空项目和国际空间站太空项目不可缺少的设备。加拿大私营公司虽然在太空商业竞争领域起步有些晚，但近年来已经有些加拿大公司在激流勇进地加入太空商业领域的竞争。

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比如设在加拿大蒙特利尔市的北方之星公司NorthStar Earth & Space Inc.开发的依靠卫星的红外线、光学、和超光谱传感器对靠近地球太空轨道物体进行实时监控，以避免人类发射的卫星和太空飞行器受到撞击的问题。形象点说就像是地球上的飞行管制系统，北方之星公司研制和提供的就是太空轨道飞行管制系统。

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太空飞行管制

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北方之星公司创始人之一、首席执行官Stewart Bain指出，要想有1万亿美元规模的太空商业经济，首先要解决的问题是辛辛苦苦研制并发射到太空的卫星会有千分之一的机会被以每秒15公里速度飞行的碎片物体撞毁的问题。

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欧盟太空署的研究显示，近地太空轨道上有约34千个直径大于10厘米的太空碎片在绕地飞行。如果把计算范围扩大到直径1厘米到10厘米的太空碎片，则这个直径范围内的太空碎片数量有90万个。如果考虑直径一毫米到一厘米的太空碎片，则这个数字会猛增到1亿28百万个。

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根据20193月份的一份研究报告，在2018年到2027年的十年期间会有3300个重量超过50公斤的商业卫星被发射到地球附近的太空轨道。

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加拿大 Kepler Communications 公司研制的微型卫星 / Laura MacNaughton/CBC

微型卫星

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如果考虑到会有越来越多的重量在110公斤的纳米卫星、重量小于1公斤的微卫星、甚至重量只有10100克的毫微卫星将被投入使用，那人类在十年内发射到太空的卫星会是成千上万。

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另一个加拿大太空科技公司是设在加拿大多伦多市的凯普勒Kepler Communications公司。该公司靠印度和中国的火箭已经把两颗通讯卫星发射进入太空轨道，计划在三年之内把另外138颗卫星送入太空，该公司的通讯卫星重量只有10公斤，体积只有一条面包那么大。

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加拿大新出现的太空高科技公司相对集中在多伦多和蒙特利尔市，与这两个城市及附近地区有多所知名大学和能够吸引不少高科技领域技术移民落户有关。

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与世界主要国家政府相比，加拿大政府在向太空项目拨款方面差距很大。统计数字显示加拿大联邦政府2016年给太空项目的拨款是4.34亿美元，相比之下美国政府给太空项目的拨款是350亿美元，中国是50亿美元，俄罗斯40亿美元。连印度政府今年都把给太空项目的预算猛增了11%、达到18亿美元的水平。

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RCI with Aaron Saltzman · CBC News

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