美加两国被指责把塑料垃圾运进柬埔寨

柬埔寨环境部星期三证实,在西哈努克市海港发现的83个装满塑料垃圾的集装箱来自美国和加拿大。

这些总重达1600吨的塑料垃圾集装箱有70个来自美国、13个来自加拿大。

柬埔寨总理洪森在上个星期政府内阁会议上表示,柬埔寨不是外国垃圾的堆放场、不允许塑料垃圾或其它所谓可回收垃圾进口柬埔寨。

有报道说,这八十多个塑料垃圾集装箱是在2018年之后进入柬埔寨的。在2018年初,中国突然宣布停止进口外国塑料垃圾。

加拿大联邦政府环境部发言人表示,加拿大正在与柬埔寨政府就塑料垃圾集装箱问题进行交涉。

在柬埔寨之前,菲律宾和马来西亚已经指责加拿大把塑料垃圾集装箱运进他们国家是非常不负责任的做法。加拿大政府已花费巨资把几年前运进菲律宾的几十个塑料垃圾集装箱运回加拿大,并在温哥华进行了焚烧处理。

RCI with Sopheng Cheang · The Associated Press、CBC News

