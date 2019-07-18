马尼托巴大学要求教授们暂时不要去中国

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大马尼托巴大学University of Manitoba建议教授和讲师们在目前敏感时期避免前往中国出差访问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦警察皇家骑警正在调查在马尼托巴省温尼伯市加拿大微生物实验室做研究工作的华裔病毒学家邱香果和他的丈夫、及其一组中国研究生涉嫌违反该研究机构政策规章的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在7月5日邱香果等人被突然从温尼伯加拿大微生物实验室带离之后，马尼托巴大学在7月15日宣布取消邱香果夫妇在该大学客座教授的资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年初加拿大联邦政府建议加拿大人在决定是否前往中国旅行时要高度谨慎，因为中国司法机构随意执法的风险很大。在这之后，马尼托巴大学建议学生和非教研人员人员暂时取消前往中国旅行的计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大阿尔伯塔大学中国研究所主任Gordon Houlden说，虽然限制教师和学生前往中国旅行的决定似乎有些过头，但他理解马尼托巴大学的担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大警方应美国司法机关的要求在温哥华机场拘捕了在那里转机的华为公司首席财务官孟晚舟之后，中国警方逮捕并关押了两位加拿大人Michael Spavor和 Michael Kovrig，并采取了禁止加拿大油菜籽和猪肉进入中国市场的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Karen Pauls · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada