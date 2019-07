太丑了：圣约翰斯港口木栅栏竖起不到48小时被拆除

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二,加拿大东部纽芬兰省的首府圣约翰斯著名的Signal Hill竖起了一道木头栅栏。

国家公园负责人说,是为了防止交通事故。这个山坡公园是圣约翰斯市民与游客最喜爱的景点之一,可以从这里眺望圣约翰斯港口和大西洋海岸。而很多驾车者会在这片区域不自觉地慢下来,希望看看风景。竖立这道栏杆是为了遮挡驾驶员视线。

但这道三米高的木栅栏刚开始兴建,就受到猛烈批评,因为实在是太丑了。

喜剧演员、主持人Rick Mercer在接受CBC采访时表示:“栅栏丑得惊人。”

星期四一大早,人们发现,国家公园派出了一个小施工队,冒着大雨正在拆除这道木栅栏 —— 前后还不到48小时。

CBC记者Ryan Cooke的推特:

Parks Canada is wasting no time. It’s 6 am on Signal Hill and the fence is coming down. #cbcnl @sjmorningshow pic.twitter.com/fFTQVhmPX1

— Ryan Cooke (@ryancookeNL) July 18, 2019