魁北克苹果手机顾客或许可得赔款：集体诉讼苹果公司案获魁北克高院批准

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魁北克高等法院授权审理集体诉讼苹果公司产品案。

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这一集体诉讼案代理两部分魁北克消费者，第一部分是自2019年12月29以来购买带有充电电池的苹果产品（iPhones, Apple Watches, iPads, iPods，MacBooks）的人，第二部分是自2015年12月20日以来购买AppleCare 或AppleCare+ 保单的人。

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魁北克的两家律师事务所（LPC Avocats et Renno Vathilakis Avocats）起诉苹果公司（Apple Canada Inc，Apple Inc）给予魁北克消费者一年的保单条款不符合魁北克消费者保护法。

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这两家魁北克律师事务所是在去年苹果公司承认有意让旧苹果手机变慢后向魁北克法院上呈这一集体诉讼的。

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这一集体诉讼寻求苹果公司给予每个购买苹果手机等苹果产品（iPhones, Apple Watches, iPads, iPods or MacBooks）的魁北克消费者至少$300加元赔偿。

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符合上述条件的魁北克消费者可以上网填表：lpclex.com/apple-batteries-and-applecare-quebec-class-action.

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RCI with Daybreak，Montreal，CBC

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