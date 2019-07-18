智库报告称加拿大最低薪收入不足以支付单卧室住房

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加拿大政策选择研究中心（Canadian Centre for Policy Alternatives，缩写CCPA）的报告指出，对加拿大最低工资收入者来说，在加拿大几乎所有城市，他们都不大有可能住得起一套单卧室或两个卧室的住房。

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根据加拿大统计局去年10月的统计数据和加拿大按揭及房屋公司（Canada Mortgage and Housing Corporation）同月发表的租房信息，加拿大政策选择研究中心测试计算了加拿大36个大中型城市的795个城镇住宅区的住房价格，以判断最低工资收入的人是否可以支付得起。

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其结果让人非常失望

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加拿大政策选择研究中心的计算结果显示，在这795个居民区分析样本中，只有24个居民区的单卧室或两个卧室住房是最低工资收入者有可能住得起的，如果把标准降低到只考虑单卧室，那么最低工资收入者可以住得起的城镇住宅区增加到70个，但这些住房都远离市中心。

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加拿大按揭和房屋公司经济学家戴维·麦克唐纳（David MacDonald）说，尽管人们关注房屋市场通常侧重观察房屋拥有者，但人们应该同时注意到有5百万加拿大人，也就是说大约三分之一的住房者是租房者。

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经济学家麦克唐纳说，许多租房者，特别是那些接近各省法定最低工资标准的工薪人士以及单收入家庭，他们能够支付得起房租的住房选择越来越少了。

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加拿大政策选择研究中心的计算基于人们每星期工作40小时，其收入的30%用于支付住房。一个拿最低工资的人只能通过增加每周工作时数，或者大力减少在其它方面的消费来暂时缓解住房费用高的问题。

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温哥华和多伦多最贵

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温哥华的住房费用最高，温哥华的低薪工资收入者需要每周工作84小时才能住得起单卧室的住房，而两个卧室的住房则需要每周工作112个小时。

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多伦多也差不多，为单卧室住房，低薪收入者要每周工作79小时；为两个卧室住房，则要每周工作96个小时。

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维多利亚，卡尔加里，渥太华居其次

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这三个城市紧随温哥华和多伦多，这三个城市的低薪工资者需要每周工作70个小时才能勉强住得起房子，而要住一个标准的两卧室住房，工资至少要在$26加元/小时，每周工作40小时。

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以上五个城市为加拿大住房费用最高的城市。

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其它10个大中城市：金斯顿，伦敦（安大略省），温莎，圣凯瑟琳，萨德伯里（安大略省），蒙克顿，圣约翰斯（新不伦瑞克省），魁北克市，蒙特利尔，加蒂诺，加拿大政策选择研究中心的报告指出，平均来看，这10个城市住房也属于低收入者支付不起的，但这10 个城市中一些区域的单卧室住房价格是低收入者有可能承受的。

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加拿大最低工资标准最高的省份是阿尔伯塔，每小时$15加元，而一些省份的最低工资标准只有每小时$11加元，加拿大按揭和房屋公司经济学家戴维·麦克唐纳指出，最低小时工资要达到$20加元，并且需要有更多的全时工作职位，否则对许多加拿大工薪阶层的人来说，住房会是一个巨大的负担。

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RCI with Pete Evans，CBC News

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