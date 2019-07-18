美国总统支持者“把她送回去”，加总理谴责：“伤害性的，错误的，不可接受的”

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欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）到访加拿大，与加拿大总理贾斯汀·特鲁多在蒙特利尔会面，主要商谈加拿大与欧盟的自由贸易协定，尤其是由加拿大牵头的进步主义贸易协定，也就是把环境保护、劳工权益等加入贸易协定的做法。

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但是，在记者提问环节，还是有人提及在星期三晚间，美国总统特朗普在支持者集会上再次抨击穆斯林众议员奥马尔（Ilhan Omar），下面近两万支持者高喊“把她送回去” 。而在上个周末，特朗普曾在推特表示，所谓的民主党进步派的议员应该“滚回她们来的国家” —— 这是美国街头常用的种族主义语言。

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特鲁多对这个问题的回答直截了当，称“这不是我们加拿大的方式”“这是伤害性的、错误的、不可接受的”。

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欧洲理事会主席图斯克在他的开场白中表示，来到加拿大像是回到了家，至少不会听到“把她送回去”这样的口号。

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但是，当记者要他进一步解释他的意思，并对特朗普的口号发表评论时，图斯克称，他是欧洲最亲美的政治人物之一，但他并不害怕谴责特朗普的言论。

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