欧盟理事会主席到访：与加拿大一起推动环保、保护劳工权益的自由贸易协定

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“分享共同价值观，推动进步主义贸易协议。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两年前，加拿大与欧盟签订了自由贸易协定CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)。当时，特鲁多政府表示，这是进步主义的自由贸易协定，因为在协议中增加了保护环境，保护劳工权益等条款。

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其实,CETA条款中90%的内容已经在2017年9月之后，通过临时申请生效了。不过,因为任何与欧盟的协议，都需要全体28个成员国各个通过,才能够全面生效。

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同时，CETA也在欧洲法庭上受到挑战，直到今年四月才赢得了法庭裁定的支持。

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加拿大与欧盟目前都认为,CETA将会在2019年年底全面生效。

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分析人士认为,如果CETA通过,这对美国总统特朗普的贸易保护主义,以及对他不断攻击的国际贸易秩序是一场胜利。

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CETA为种类广泛的商品（包括农产品）打开了双方市场，免去了绝大部分的现行关税。欧盟国家的公司将可以投标加拿大政府的合同。这项协议还统一了对商品服务的审核批准，劳工待遇和环保标准，承认对方公民的学历资历。苏格兰工党议员大卫.马丁说，这项协议如同一个分水岭，通过之后，欧盟贸易政策不再和过去一样。

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预料在2019年年底CETA将开始全面实行

在加拿大议会，CETA得到执政自由党与联邦反对党保守党的共同支持而通过。

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但在欧洲方面,进展则未如预期的顺利。

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星期三与星期四,加拿大总理特鲁多与欧洲理事会主席图斯克在蒙特利尔举行峰会。两人一起参观了蒙特利尔港，并且举行了签字仪式.

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不过，加拿大新民主党与绿党党领袖都表示反对CETA。上个星期,包括新民主党党领袖辛格,与绿党领袖伊丽莎白.梅在内的七名加拿大政客致信法国,希望他们不要确认这项贸易协定。

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在星期四的记者会上,特鲁多直接点名新民主党和绿党，称“如果我们不与欧盟这样分享价值观的国家签署进步主义贸易协定,那还能和谁签署贸易协定呢?”

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而新民主党与绿党认为，CETA给了商界太多的权力,包括对专利的保护,公共服务,以及食品与农业方面。但对普通民众的保护严重不足。

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加拿大的贸易委员会等机构发表声明,谴责这七位政治人物的做法。

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CBC的报道称,CETA为加拿大企业提供了超过5亿的欧洲消费者以及24万亿美元的市场。2018年,加拿大对欧盟的出口增长了7%,达到了440亿美元。

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不过,反对者称,虽然加拿大出口欧盟有所增加,但是,加拿大与欧盟的贸易逆差在2018年也有所增加,尤其是在农产品方面

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法国开始正式批准CETA程序

而在特鲁多与图斯克会面的同时，欧盟重要成员国法国议会启动了正式批准CETA的程序，预计在今年年底完成。

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欧洲法庭:CETA中的保护投资者条款并不违法

CETA在欧洲的通过程序真的充满障碍。今年4月底，位于比利时的欧洲法院（European Court of Justice）才裁定，CETA协议中保护投资者的规定不违反欧盟的法律。

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欧盟内部反对与加拿大或美国签订自由贸易协定的力量认为,这类国际贸易协定中的投资者保护条款与欧盟各国的公共政策,如消费者保护与环境安全会出现抵触。

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但欧洲法院的裁定认为,像CETA这样的国际贸易协议，是可以通过设立一个特别法庭来进行相关裁定的。

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而这项法庭裁定也为欧盟各国正式批准CETA扫清了法律障碍。

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