(Chad Hipolito/Canadian Press)

加拿大BC省上一财年财政盈余15亿

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2019年7月19日（星期五）16:54
更新 2019年7月19日（星期五）17:15
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的不列颠哥伦比亚省 （BC）40 年来第一次消除运营债务，获得财政盈余。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省财政部长卡罗尔·詹姆斯（Carole James）公布的公共账户审核报告显示，尽管房地产市场冷却，但随着个人和企业缴纳的所得税税收增加，上一财政年度的财政盈余比预期高出了大约 13 亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗尔·詹姆斯公布的 2018 – 19年公共资金账目显示，财政盈余主要是由于个人和企业缴纳的所得税给省政府增加了 29 亿加元的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

重在持续性增长

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC的房地产市场在冷却，但卡罗尔·詹姆斯表示，她并不担心物业转让税收入的减少，她说，前任自由党政府依靠失控的房地产市场来增加财政资源，而她的新民主党（NDP）政府则有一个长期的经济计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Radio-Canada/Caroline Morneau)

她说，作为财政部长，让我担心的是经济运作以投机性房地产市场和房价飙升为基础，现在，我们增加在教育、儿童保育方面进行投资，就是为了确保经济能长期可持续增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，2018年的财政预算，对儿童保育的投资额达 10 亿加元，对经济适用房的投资额达 70 亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗尔·詹姆斯表示，新出现的盈余反映了经济的增长、家庭收入的增长，而不仅仅是政府的干预。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，BC 省也从新增加的税收中大大获利，其中包括雇主缴纳的医疗保健税，这给省政府带来了4.15亿加元的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济繁荣

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Associated Press/Daniel R. Patmore/Associated Press

BC 财长公布的公共财政报告显示，BC 省的经济在 2018 增长了约 2.4％，是加拿大经济增长率第三高的省份，其中采购业、石油和天然气开采、建筑和制造业都出现了显着增长。。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省的失业率在 2018 年为 4.7％，低于前一年的 5.1％，是加拿大失业率最低的省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全省员工的工资增长在 2018 年达到 5.9％，升幅也是全国最高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

反对党：BC的竞争力下降

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于省政府刚刚公布的财务报告，省反对党并不看好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省自由党的财务影子部长雪莉·邦德（Shirley Bond）表示，政府新设立的大量新税，以及增加的纳税额度给BC省带来了毁灭性影响，而且政府拒绝制定一个经济或就业计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在一份声明中说，新民主党省政府的主要收入来源仍然是纳税人的口袋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，公共财务报告反映的是去年的情况，BC 省未来的经济发展面临很多挑战，预计来自联邦政府的拨款会下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省自由党的另一位议员特雷西·瑞德（Tracy Redies）表示，政府  “失败” 的税收政策开始降低 BC 省的竞争力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，我们在房地产领域陷入困境，房屋开工率下降，建筑项目停工，企业在对 BC省不断恶化的竞争力发出警钟，新民主党显然没有一个全面的经济计划，没有计划来确保BC省人能获得应有的机会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Laura Kane / CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Festivals de musique québécois : où sont les femmes?Un été sans Boeing 737 MAX : les transporteurs canadiens évitent le pireL’industrie des pesticides veut témoigner devant les députés à QuébecLe champ d’études sur le cannabis est populaire, les licences sont rares« Nous avons vécu 24 ans avec un ange », dit le frère de Chynna DeeseL’université inaccessible pour les sans-papiers du QuébecDébat démocrate : Biden attaqué de toutes partsLes États-Unis permettront l'importation de médicaments du CanadaLe réfugié bisexuel guinéen sera expulséUn numéro de téléphone et un courriel peuvent suffire pour effectuer un vol d'identité
Social insurance numbers are stolen by the millions — but Ottawa replaces just dozens per yearAir Transat passengers complain of 6-hour tarmac delay without air conditioning, foodFamilies of Wettlaufer's victims hope 'something good might come out of this'Runaway princess and Emirati sheik face off in messy custody case in London'Alarming' increase in sexually transmitted infections found across CanadaHudson, Que., WW II veteran, 99, highlights the role of women in the militaryImproving our health care will come from greater public investments, not private alternatives'They will have to surface': Community vigilance key to bringing B.C. fugitives to justice, experts sayU.S. Democrats spar over health care, immigration on Night 2 of debateU.S. believes Osama bin Laden's son Hamza is dead, official says