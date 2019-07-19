加拿大航天署科学家钱神恩先生， 后面是加拿大设计的空间站机器人太空臂（RCI)

就加拿大宇航员返回地球采访航天署科学家钱神恩

作者 亚明 |
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发表 2019年7月19日（星期五）17:42
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加拿大宇航员戴维·圣雅克（David Saint-Jacques）在6月24日从空间站返回地球后，经过一段时间的身体恢复，上周回到他所工作的加拿大太空署，受到同事们的热烈欢迎。他是加拿大第九位到太空工作的宇航员，而且是停留时间最长的，达到了204天。

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加拿大宇航员David Saint Jacques 被拽出太空舱(Bill Ingalls/The Associated Press)

为什么宇航员在太空停留的时间越来越长？为什么宇航员升空和返回不再使用航天飞机而改用太空舱？太空舱是如何返回地面的？记者带着一系列问题采访了加拿大太空署华裔科学家钱神恩先生。

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为什么宇航员在太空站停留的时间越来越长

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钱先生介绍说：“过去用航天飞机送宇航员去太空站，一去一回大约是10天到两周左右。当时航天飞机有好几架，轮换着用，也可以反复使用。因此，那时去太空站也比较频繁，每两三个月就有一次载人发射。

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“现在不用航天飞机了，唯一的去太空站的方式就是用俄罗斯的联盟号飞船。飞行的频率就低了很多。所以现在宇航员上去以后，一般的都要待半年，甚至超过半年。像这次我们加拿大宇航员戴维·圣雅克和俄罗斯、美国的另外两名宇航员在太空站停留了204天，打破了记录，是加拿大宇航员在太空停留时间最长的。

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“当然其他国家宇航员有停留时间更长的，如美国宇航员有在太空站停留一年多的。那有故意做实验的考虑，看人类在太空到底能呆多长时间，以便为未来去火星做准备。因为人在太空停留期间长期处于失重的状态，对关节、肌肉以及身体各部分都是有影响的。回地球以后需要慢慢的恢复。

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对此人类也在不断探索，如美国曾用一对双胞胎宇航员做实验，哥哥上去一年，弟弟在下面，回来以后进行比较，包括身体的细胞。因为他们是双胞胎，身体的各项指标是最接近的。结果证明上太空对人的身体确实是有影响的”。

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此次返回地球的三名宇航员（RCI)

太空船比航天飞机更安全吗？答案是肯定的。

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对这个问题，钱先生回答得很详细：“过去宇航员去太空站和回来都是乘航天飞机。航天飞机的好处是它可以控制， 就像飞机一样。 一旦进入大气层以后它就变成了一个飞机。 可以控制， 开到你想要去的地方。但是航天飞机的缺点是， 他要携带燃料。就是说，燃料都在飞机上。 一旦出了问题， 燃料一爆炸， 把那会机毁人亡。

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而太空舱是俄罗斯的技术。它的特点是，太空舱像一个药丸子。他和推进器可以分离。一旦进入大气层以后，他就和推进器分离开，自己像个铁罐子，或是落到陆地上，或是落到水里，不会产生爆炸，相对安全得多。它的缺点是，不能像航天飞机那样人为地控制。只能靠降落伞，减轻落地时的冲击力。

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太空舱通常是降落到陆地上人烟稀少的地方，精确度大约在30至50公里的半径之内。在它降落时要有直升机进行监视。看到以后就赶快派等在周围的救护车及地面人员开过去。

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总的来说，宇航员的安全还是最重要的。航天飞机不仅安全性差，而且维护成本很高。每执行一次太空飞行任务，加上使用火箭发射，我印象中是要花20亿美元。航天飞机升空时就是一个载荷，绑在火箭上，直到太空站。航天飞机仅是回地球时才用。去的时候并不用。只是宇航员坐在航天飞机里面”。

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联盟号太空船分三个部分， 中间部分是宇航员乘坐的太空舱（RCI)

太空船是怎样返回地球的？它的结构是怎样的？

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钱先生回答说：“空间站离地球的距离在300公里至450公里之间，离地球近时只有300公里。联盟号飞船返回地面时进入大气层不能直穿下来，它要沿着设计的轨道绕地球转，越绕越近，越绕越近。当然绕的轨道是计算好的。绕到离地球约100公里时就进入大气层了”。

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他还提到，这次圣雅克他们三名宇航员在太空停留的时间长还有一个原因，就是他们升空的时间比预期的提前了半个多月，因为在他们之前的一次太空船发射失败了。一方面太空站的宇航员需要替换，另一方面发射失败的惊吓影响到未能升空宇航员的心理，于是就将圣雅克他们的升空计划提前了。

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钱先生说：“这个事例也证明了联盟号太空船是安全的，尽管发射失败，但宇航员平安地落回到地球上。这就涉及到联盟号飞船的结构。它由三部分组成，前面是导航装置， 中间是宇航员乘坐的太空舱， 后面是推进装置。在即入大气层后，太空舱与另外两部分分离，然后有多种缓冲，除了大降落伞， 小降落伞，在接近地面约20几米时，它自己还有一点喷射能力，可以减缓一些落地时的撞击力。要不人在里面震得也受不了”。

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加拿大现在有几名宇航员？

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钱先生介绍说：“现在加拿大可以去太空的宇航员总共有4个人，是两批招考来的。两位十几年前招考的，其中一位是刚回来的圣雅克， 还一位是汉森，是加拿大空军上校。由于现在升空的机会较少，他还没有去过太空站， 已经等待10年了。另两位新的宇航员是两年前招的，正在休斯顿训练。 这两位新宇航员招收时，我参加了评审。因为招宇航员是一个很复杂的过程。最后一次招考时， 有4000多人报名，最后选出了两人”。

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