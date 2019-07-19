Kazuhiro Nogi/pool via Reuters

日本大使：在孟晚舟问题上中国耗得起

作者 方华 |
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发表 2019年7月19日（星期五）10:02
更新 2019年7月19日（星期五）11:22
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日本驻加拿大大使石兼公博Kimihiro Ishikane在接受加拿大广播公司英语广播电台采访时表示，目前交恶的加中关系恐怕短期内难以好转，如果中国方面看不到能够从本届加拿大政府得到其想要东西的前景，则中国政府会等到加拿大大选结束、下一届政府上台后再解决与加拿大的外交冲突。

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石兼公博大使

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这一提前录制的对日本驻加拿大大使石兼公博的采访将在加拿大广播公司英语广播电台星期六早晨的The House节目中播出。

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日本驻加拿大大使石兼公博 / Andrew Lee/CBC News

石兼公博大使指出，中国领导人不用担心每四年一次的大选会带来的权力更迭，如果中国领导人认为下一届加拿大政府在孟晚舟和华为公司问题上做法会不一样，则中国政府就不会认真的与本届加拿大政府谈判解决双边关系问题。

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华为孟晚舟

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201812初加拿大警方应美国司法机关的要求，在温哥华国际机场拘捕了在那里转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟之后，中国警方以触犯国家安全法为由逮捕了两位加拿大公民Kovrig 和 Spavor；在加拿大法庭开始审议美国要求引渡孟晚舟的引渡案后，中国政府又采取了禁止进口加拿大油菜籽和加拿大生猪肉的贸易措施。

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半年多来，中国政府多次强烈要求加拿大方面释放孟晚舟，并直接或间接的把是否释放孟晚舟与中加关系是否能够回归正常联系在一起。

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制裁加不理睬

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虽然加拿大外交部和加拿大总理特鲁多都多次尝试与中国方面对话解决两位加拿大公民被关押的问题和中国限制加拿大农牧业产品进入中国市场的问题，但都受到中国方面的冷遇。

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在不久前举行的20国集团峰会上，加拿大总理特鲁多虽然与中国国家主席习近平比邻而坐，但双方都视对方为无物、全程没有交流。直到欢迎晚宴上特鲁多才找机会与习近平进行了几分钟的交谈。

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加拿大还动用与盟国的关系向中国政府施压。在加拿大的请求下，美国、英国、法国、德国、欧盟、澳大利亚等西方盟国发声要求中国政府释放以触犯国家安全法为由监禁的两位加拿大公民。不过日本和新西兰在这个问题上保持了沉默。

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但加拿大上述所有的努力都没有产生效果。

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要坚持原则

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日本驻加拿大大使石兼公博指出，加拿大半年多来经受来自中国的逮捕公民、贸易争端、对话渠道关闭等问题日本都经历过。2012年中国与日本在尖阁列岛（中国称为钓鱼岛）主权问题上的争端激化后，中国不但对日本采取了与过去半年对付加拿大同样的手段，而且那场外交战和贸易战一打就是六、七年。

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2014年安倍与习近平在北京亚太经合会冰冷握手的照片 / The Associated Press

2014年日本首相安倍晋三与中国国家主席习近平在北京亚太经合会首脑会议上礼节性握手时双方都避免与对方有眼神接触的照片让人尴尬，可以与特鲁多和习近平在这次日本20国集团峰会时座位挨在一起却互相不理睬的照片相比。

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日本驻加拿大大使石兼公博总结说，日本用了差不多7年的时间才走出与中国的外交战，靠的是坚持原则和不断地努力、靠的是幕后不声张地斡旋；日本在与中国的外交战中坚持的原则是领土主权，而加拿大目前与中国的争端中坚持的原则是法制；必须让中国领导人明白在原则问题上决不会让步，否则中国就会用制裁加拖延、不理睬的办法对付你。

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RCI with Elise von ScheelEvan Dyer · CBC News

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