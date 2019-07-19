蒙特利尔周五体感温度高达 45 摄氏度

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五（7月19日），加拿大环境部对魁北克南部和中部的几个城市地区发出了高温警告，说极为炎热而潮湿的天气正在来袭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警告覆盖区包括蒙特利尔市，Laval, Longueuil, Gatineau, Maniwaki, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sorel-Tracy, Shawinigan, Trois-Rivières, Sherbrooke, Victoriaville, Thetford Mines 和 Saint-Georges.。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境报的警告说，由于湿度指数很高，实际体感温度会高达 40 到 45 摄氏度，另外，紫外线（UV）指数也很高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五，加拿大环境部还对安大略省的几个地区发出了高温警告，其中包括多伦多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多周五的最高气温为 34 摄氏度，加上湿度，体感温度达到 41 摄氏度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生当局建议人们呆在阴凉处和有空调的地方，定期喝水，减少体力活动，尤其关注孩子和老人的健康状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada，CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada