加拿大军方9亿加元赔偿性侵受害者

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加拿大联邦自由党政府宣布，将拨出9亿加元用于赔偿针对加拿大军方提出集体诉讼的加拿大现役、退役军人和国防部雇员。

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这些参加集体诉讼的加拿大军人和国防部雇员指责加拿大军方对他们上报受到性侵犯和性骚扰的问题睁一只眼闭一只眼、大事化小小事化了，纵容加拿大军队内部的性文化问题。

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加拿大联邦政府在宣布这一庭外和解赔偿决定的声明中说，虽然联邦政府没有承认负有责任，但愿意提供合理的补偿金以解决问题。

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在这总额至少为9亿加元的补偿金中，有8亿加元给现役和已经退役的性侵和性骚扰受害者，另外1亿加元给国防部雇员中的性侵和性骚扰受害者。具体赔偿金额视每个个案的案情而定，一般在每人5千加元到5万5千加元之间；对于受到伤害特别大的性侵受害者，补偿金额可以达到15万5千加元。

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加拿大联邦法院将在9月份就联邦政府提出的这一赔偿和解协议开庭审议，如果批准，则这一军人和国防部雇员性侵索赔集体诉讼案就可以结案。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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