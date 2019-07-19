美国海军两栖攻击舰击落伊朗无人机

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美国总统特朗普星期四证实，美国海军Boxer号两栖攻击舰当天上午在驶往波斯湾时在国际水域击落了伊朗军方的一架无人机。

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特朗普指责伊朗无人机不顾美国海军军舰的多次警告、继续进行挑衅骚扰行动，最近时离美国两栖攻击舰不到1千英尺，美国军舰不得不采取击落伊朗无人机的自卫行动。

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伊朗在一个月前曾经击落了美国海军的一架无人机。特朗普先是下令有限度空袭伊朗军事目标作为报复，但在参加空袭行动的一些战机已经升空的情况下，特朗普又突然取消了空袭命令；理由是他了解到空袭行动会造成至少150名伊朗人丧生，觉得让伊朗遭受这样大的伤亡与一架美国无人机被击落相比有些不成比例。

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伊朗外交部长Mohammad Javad Zarif说，伊朗方面没有得到无人机被击落的消息。

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伊朗在星期四早些时候证实，伊朗革命卫队拘押了一艘试图走私燃油的轮船，伊朗方面提供的视频显示该油轮是在阿拉伯联合酋长国注册、上个周末在伊朗水域失踪的油轮。

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不断有油轮在伊朗水域和霍尔木兹海峡受到袭击或扣押，伊朗和美国互相击落对方的无人机，这些都让国际石油海上运输生命线霍尔木兹海峡的航行安全受到威胁。

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RCI with Associated Press、CBC News

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