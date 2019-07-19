BC省进居民区的熊大增

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加拿大 BC 省自然保护部门表示，与去年相比，今年 BC 省人们看到的熊大增。

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自然保护监察员 Murray Smith 说，自4月份以来，全省已经有 7,400 起人们看到熊的报告，去年整个夏季的报告数目是 12,000 起。

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他说，所以我们预计今年的数量将大大高于去年。

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Murray Smith 接着说，虽然全省范围内人们看到熊的报告都在增加，但低陆平原（大温哥华和近郊城镇）的增加最为显著。

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熊袭击人仍很少见

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他同时表示，尽管看到熊的报告增加，但人遭到熊的攻击的数量并没有上升，熊袭击人的事件极为罕见。

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Murray Smith 还表示，目前还很难准确确定为什么今年有那么多的熊到居民区附近活动。

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他再次告诫人们，进行露营时需要把食物留在车里，不要给熊提供找到食物的机会。

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（CBC）

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