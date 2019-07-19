加拿大BC省上一财年财政盈余15亿

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加拿大的不列颠哥伦比亚省 （BC）40 年来第一次消除运营债务，获得财政盈余。

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BC 省财政部长卡罗尔·詹姆斯（Carole James）公布的公共账户审核报告显示，尽管房地产市场冷却，但随着个人和企业缴纳的所得税税税收增加，上一财政年度的财政盈余比预期高出了大约 13 亿加元。

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BC 省财政部长卡罗尔·詹姆斯（Carole James）公布的 2018 – 19年公共资金账目显示，财政盈余主要是由于个人和企业缴纳的所得税给省政府增加了 29 亿加元的收入。

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重在持续性增长

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BC的房地产市场在冷却，卡罗尔·詹姆斯表示，她并不担心物业转让税收入的减少，她说，前任自由党政府依靠失控的房地产市场来增加财政资源，而她的新民主党（NDP）政府则有一个长期的经济计划。

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她说，作为财政部长，让我担心的是经济运作以投机性房地产市场和房价飙升为基础，现在，我们增加在教育、儿童保育方面进行投资，就是为了确保经济能长期可持续增长。

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她接着说，2018年的财政预算，对儿童保育的投资额达10亿加元，对经济适用房的投资额达 70 亿加元。

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卡罗尔·詹姆斯表示，新出现的盈余反映了经济的增长、家庭收入的增长，而不仅仅是政府干预。

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不过，BC 省也从新增加的税收中大大获利，其中包括雇主缴纳的医疗保健税，这给省政府带来了4.15亿加元的收入。

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经济繁荣

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BC 财长公布的公共财政报告显示，BC 省的经济在 2018 增长了约 2.4％，是加拿大经济增长率第三高的省份，其中采购业、石油和天然气开采、建筑和制造业都出现了显着增长。 。

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BC 省的失业率在 2018 年为 4.7％，低于前一年的 5.1％，是加拿大失业率最低的省份。

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全省员工的工资增长在 2018 年达到 5.9％，也是全国最高。

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反对党：BC的竞争力下降

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对于省政府刚刚公布的财务报告，省反对党-自由党的财务影子部长雪莉·邦德（Shirley Bond）表示，政府新设立的大量新税，以及增加的纳税额度给BC省带来了毁灭性影响，而且政府拒绝制定一个经济或就业计划。

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她在一份声明中说，新民主党省政府的主要收入来源仍然是纳税人的口袋。

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她接着说，公共财务报告反映的是去年的情况，BC 省未来的经济发展面临很多挑战，预计来自联邦政府的拨款会下降。

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省自由党的另一位议员特雷西·瑞德（Tracy Redies）表示，政府 “失败” 的税收政策开始降低 BC 省的竞争力。

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她说，我们在房地产领域陷入困境，房屋开工率下降，建筑项目停工，企业在对 BC省不断恶化的竞争力发出警钟，新民主党显然没有经济计划，没有计划确保BC省人能获得应得的机会。

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（Laura Kane / CBC）

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