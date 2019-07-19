加拿大人民党内部现分歧，温尼伯一选区分部成员集体退党

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大人民党在曼尼托巴省温尼伯市Elmwood-Transcona选区的委员会成员已经全体辞职。他们声称这个新成立不久的党已经被那些种族主义者、反犹太主义者和阴谋论者掌控了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温尼伯人民党分部的成员向该党领袖马克西姆·伯内尔（Maxine Bernier）发送了辞职信。信中说，他们无法与那些在公开讨论该党事务时持顽固偏执观点的人共事。尤其是该党吸引的人中有的否认加拿大人的自由权利，有的主张关闭边境，还有的在网上传播虚假信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在信上签名的有五个人，包括人民党在该选区的负责人肖恩·马丁（Shaun Martin）。 他说：“所有发生的这些事都不是我们期望的。这使很多党员和志愿者感到失望，要面对道义上的担忧和名声受损， 因此他们决定退出”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

35岁的马丁原来很支持党领伯内尔的左倾主张，包括缩减给私营企业的优惠，增加政府的介入。在党内出现的种族主义言论和反对移民主张后，他们本来期望领袖伯内尔能够给予谴责和制止，但却没有看到。因此他们只能选择退党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

退出的人中也包括已经准备参加今年10月份全国大选的威洛斯·克里斯托弗（Willows Christopher）。这位23岁的候选人已经完成了参选的文件准备工作， 还拍摄了视频广告。他说：“我看到了组织者和党内高层的私下密谋，对穆斯林的反对态度等。 虽然我与伯内尔多次见面，还一起吃过午饭，知道他不是这种人。但我还是不想参与这样的事”。他说他会继续参政， 希望今后成为国会议员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯内尔原来是保守党的重要人物，曾出任部长，2017年该党选举新领袖时，他曾参与竞选。失败后他退出保守党，创建了人民党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada