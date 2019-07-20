宇航员阿姆斯特朗是在月球表面留下第一个脚印的人。（NASA/Newsmakers/Getty Images)

登月50周年，你所不了解的加拿大元素

作者 梁彦 |
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发表 2019年7月20日（星期六）00:00
更新 2019年7月20日（星期六）00:15
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三个星期之后，NASA挑选了13位加拿大航天工程师参与阿波罗11号计划中飞船设计制造。

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加拿大宇航员或者还没有登上月球，但加拿大技术已经在50年前随着阿波罗11号上了月球。

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今天（7月20日），是人类登月50周年纪念。

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CBC特别节目：人类登月50周年

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50年前的阿波罗11号登月计划是人类一次充满野心和冒险的举动，三位宇航员是尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong），巴兹·奥尔德林（Edwin (Buzz) Aldrin），以及麦克·科林斯（Michael Collins），其中阿姆斯特朗和奥尔德林还首次在月球表面行走。

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几个有趣的数字：
登月舱着陆月球的准确时间是1969年7月20日下午4点17分（休斯顿时间）；
登月舱在月球表面停了21小时36分钟；
指令舱绕月球30周；
发射飞行登月回归的整个过程历时：8天13小时18分。

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执行人类等空任务的三位宇航员1969年3月合影。阿姆斯特朗，左，麦克·柯林斯，中，以及巴兹•奥尔德林。(NASA via AP)

不过，这一成功的背后是近四万人的努力。

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而很多加拿大人也不一定清楚，加拿大科学家和科技在整个过程中起到的重要作用。

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下面是CBC记者Nicole Mortillaro整理出来的加拿大几大贡献：

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从阿芙罗箭到阿波罗
1950年代，加拿大安大略省的阿芙罗飞机制造公司设计生产出了超音速喷气机（Avro CF-105 Arrow)，这是非常超前的一项技术。

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不过，加拿大政府还是在1959年决定关闭阿芙罗箭的生产基地，导致2万5千工人失业，那也是加拿大航空发展史上的一个污点。

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不过，美国宇航局当时正为宇宙飞船四处搜寻先进引擎。

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听说阿芙罗公司要关闭，很多有才华的航天工程师将失去工作，美国宇航局官员飞到了安大略省多伦多市郊。

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三个星期之后，NASA挑选了13位加拿大航天工程师参与阿波罗11号计划中飞船设计制造。

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其中包括了来自安大略的Owen Maynard 和来自西部BC省的James Chamberlin。

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当时，NASA一直在挣扎，什么是最好的登月方式？

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Chamberlin提出建议，使用两个飞行器，一架绕月球旋转，另一个负责降落月球表面。

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阿波罗11号最终就采纳了这位加拿大工程师的建议。而Maynard则担任了阿波罗号的设计负责人。

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今年六月，加拿大邮政发布一枚Owen Maynard 和James Chamberlin主题邮票，纪念他们在登月计划中的贡献。（(Canada Post)

登月舱的支架是加拿大制造
阿波罗11号登月舱的八条伸缩腿是加拿大魁北克省的Héroux-Devtek公司制造的，合同总值大约是现在的200万。

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这八条伸缩腿还带有减震器。

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当时，地球人并不清楚月球表面的质地如何，设计伸缩腿的工程师担心如果月球表面松软，支架会陷进去。

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现场的黑白纪录片显示，当阿姆斯特朗走出登月舱的时候，最后一级需要跳下去，因为着陆器并没有下沉。

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登月舱的支架是加拿大制造。(NASA)

阿波罗医生
当宇航员顺利回归之后，因为担心从月球和太空带回污染物和细菌，三位宇航宇被直接隔离起来了。

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而负责他们的健康状况检查的是一位加拿大医生。这位在宇航局任职的医生William Carpentier出生于埃德蒙顿，毕业于温哥华的UBC大学，在1965年开始在宇航局任职。

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Neil Armstrong/NASA/Reuters

加拿大人参与回归飞行器的隔热设计
如果说把宇航员送去月球是项艰难的任务，把他们安全接回来也充满困难。

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任何物体从太空回到地球都要经过大气层，而与大气层摩擦会带来巨大热量。回归舱进入大气层产生的热量相当于

卡尔加里人Bryan Erb是协助设计阿波罗11号回归飞行器的民用工程师。他主要参与设计了飞行器的隔热罩。三位宇航员乘坐的回归舱进入大气层的速度犹如一枚弹道导弹。Erb等人的设计还要考虑到飞船进入大气层的角度。

最终，他们在回归飞行舱的底部涂上一种材料，经过热燃烧会消失，并会散热。

他曾在英国学习，毕业论文就是关于热量转移的。

在回到加拿大后，他加入了阿芙罗公司。在阿芙罗解散之后，他也是被美国宇航局招致麾下的13名加拿大工程师之一。

月球火星“替身”萨德伯里盆地
阿波罗11号宇航员从月球表面采集了重达22公斤的矿石。再经过研究之后发现，加拿大安大略省的萨德伯里（Sudbury）与之非常相似，这里浴室就成了月球或是火星的“替身”。

根据研究，大约在18.49亿年前，一颗小行星或是彗星撞击了这个地区，形成了萨德伯里盆地 —— 面积为长62公里，宽30公里，深度为5公里，而且，这里的地质结构与成分与月球相似，比如富含镍矿石。

很多宇航员会前来拜访此地，亲身感受一下。

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