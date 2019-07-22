加拿大政府提升给儿童的 “牛奶金”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

联邦政府宣布将增加给少年儿童的福利 （人称 “牛奶金”），以应对不断上升的生活成本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府对 6 岁以下儿童提供的免税补贴将提高到每人每年最多 6639 加元，对 6 至 17 岁少年儿童的免税补贴将为每年 5602 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于联邦政府的新措施，不列颠哥伦比亚省（BC）法裔家长联合会（La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique）的行政主任 Marie-AndréAsselin 表示，渥太华的决定是好的，但还不够。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说， BC 省的儿童保育费用是非常昂贵的，每个孩子每月的日托费在 1 千加元以上，政府每年多给几百加元完全不够。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省是加拿大唯一一个提供全民日托计划的省份，一个孩子每月的日托费仅 170 加元左右，魁省政府对托儿机构提供高额补贴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在提升 “牛奶金” 后，加拿大有两个 6 岁以下孩子、年收入低于 3 万加元的单亲家庭将能每年增加 286 加元的儿童福利金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada