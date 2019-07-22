印度移民家庭把93%遗产留给儿子，四姐妹状告重男轻女

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC法官修改了父母的遗嘱。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 四姐妹指控称，这是基于亚洲传统中，对女性的歧视。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省一个印度裔家庭的父母，Nahar和Nihal Litt，去世之后，留下了总值900万的遗产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而其中，夫妇把93%的家产留给了两个儿子，却让另外四名女儿去平分剩下的7%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而更令这四位女儿不服气的是，过去多年，都是姐妹四个在为父母工作，并照顾年迈的双亲，而且，她们从小就在父母的农场帮忙，可以说，她们帮助父母积攒了财富。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

四姐妹最终决定将父母的遗嘱告上法庭，认为这是重年轻女。她们的指控称，这是基于亚洲传统上，对女性的歧视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，家庭中的两个男孩也同意修改遗嘱中不合理的部分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中一个男孩出庭作证，称自己曾试图劝阻母亲更改遗嘱，认为这对姐妹们不公平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省法官最终裁决，修改了夫妇的遗嘱，最终每个女儿得到135万遗产 —— 如果按照父母原本的遗嘱，每个女孩儿只能得到约15万加币；两个儿子每人得到180万遗产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法官的判决中还回顾了这个印度锡克教家庭作为移民的艰苦历史。这对夫妇1964年移民加拿大，带着出生在印度的孩子们，年纪从三岁到14岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，孩子们在稍稍长大些，就开始帮助家庭农场的工作了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法官也说，这个家庭对男孩儿和女孩儿的不同对待是非常明显的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada