安大略省年轻妇女因酗酒进医院的人数飙升

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根据渥太华市研究人员的一项新研究，在安大略省，有越来越多的年轻人，尤其是年轻女性，因为过量饮酒而被送入医院的急诊室。

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星期一（7月22日），加拿大医学协会期刊 （ The Canadian Medical Association Journal）发表了上述研究。

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研究显示，在 2003 年至 2016 年期间，安大略省因酗酒而被送往急诊室就诊的妇女增加了 86％，男性增加了 56％。

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这些人因过度饮酒、出现昏迷、需要紧急排毒而就诊，还有的人因饮酒而出现了更为严重的肝脏或胰腺的问题。

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社会的责任

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渥太华医院 （The Ottawa Hospital）和布鲁埃尔研究所（The Bruyère Research Institute）的家庭医生 Peter Tanuseputro 说，上述结果的确让人相当惊讶。

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他说，坦白地讲，我认为整个社会都需要知道这些数据，因为这是整个社会的责任，人们应该意识到这个问题有多么严重，要确保这样的趋势被制止住。

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研究人员表示，安省的这种趋势与之前的研究结果是一致的，之前有研究表明，加拿大各个省和地区的平均每周酒精消费量都正在增加。

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年轻妇女进急诊增加 240％

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上述研究显示，2003-2016年这段时期内，年龄在 25 到 29 岁之间年龄段的妇女因酒精而前往急诊就诊的人数增加了 240％。

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研究人员们说，2015 年安大略省推出新政，扩大了允许酒精销售的地点，不仅仅是在酒品店 LCBO 里销售，食品店也可以卖啤酒，在这之后，研究人员们决定开始跟踪分析有关数据。

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现在，安大略省的食品店不仅可以卖啤酒，还扩展到可以卖葡萄酒、苹果酒，而且，安省正在实施一项计划，将允许在便利店里提供啤酒。

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Peter Tanuseputro 医生说，事情总是这样，只要获取的渠道变得更容易了，就会出现让人担忧的问题，人们现在的确是在消耗更多的酒精，而且饮酒的程度已经在伤害身体。

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对于周一出来的报告，加拿大卫生部发布声明，称将审核这项研究，为解决饮酒问题制定更多措施，加拿大卫生部已经在开展要求怀孕妇女不饮酒的项目，并设有帮助酗酒者戒酒的措施。

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营销问题

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对 33 岁的安省妇女贝利·里德（Bailey Reid）来说，周一出来的这项研究的结果并不让她感到奇怪，因为她自己就曾经是酒精的受害者，一度失控，好不容易在两年多前戒了酒精。

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她说，对于年轻人，尤其是女性来说，市场上对啤酒、葡萄酒和其他酒品的广告营销是很有害的。

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她说，尤其是现在盛行的所谓 “Instagram文化”，人们不停地晒照片，宣扬过度饮酒的乐趣。

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里德同时表示，在安大略省，现在几乎到处都能买到酒，这也是一个令人担忧的变化。

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她说，人们往往都不把酒精看作是有危害的东西，但上述研究表明，显然酒精具有潜在的危险性。

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（Julie Iret / CBC）

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