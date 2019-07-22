特鲁多政府要介入反对魁省21号法案？

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加拿大自由党政府多元文化事务部长Pablo Rodriguez的议会事务秘书、联邦议员 Gary Anandasangaree星期日在接受加拿大广播公司英语广播电台Cross Country Checkup 节目采访时表示，以特鲁多为首的联邦自由党政府在魁北克省议会通过禁止公职人员穿戴宗教服饰上班工作的21号法案问题上会遵照加拿大人权宪章的原则加以对待。

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21号法案

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Gary Anandasangaree说，他本人在与不少魁北克省民众交流后感到魁北克省政府通过的21号法案的确让人感到担心，特别是那些从事公职的少数族裔人士面临的处境很成问题，加拿大自由党政府在认真对待这一问题。

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加拿大自由党政府多元文化事务部长的议会事务秘书Gary Anandasangaree指出，种族歧视问题仍然在加拿大全国广泛存在、是个现实问题，不但许多加拿大人都有受到种族歧视的经历，比如土著人、黑人、穆斯林、犹太人，他本人作为少数族裔联邦议会议员也有受到种族歧视的经历。

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大选

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在魁北克省法院几天前做出裁决，拒绝人权组织提出的要法庭禁止实施21号法案要求的情况下，魁北克省反对21号法案的人权组织和人士希望特鲁多自由党联邦政府能够在他们反对21号法案的斗争中提供急需的帮助。

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但加拿大政坛的一些分析人士认为，在离加拿大全国大选只有三个月、和自由党的选民支持率落后于反对党保守党的情况下，特鲁多的自由党政府不会冒失掉第二大省份魁北克省议席的风险去采取实际行动帮助反对21号法案的魁北克维权人士，因为毕竟提出并通过21号法案的魁北克执政党、魁北克前途联盟党政府是多数魁北克选民选出的政府，而且该政党在大选前的竞选阶段已明确表示当政后会通过法案禁止公职人员上班时穿戴宗教服饰。但高举人权旗帜的特鲁多自由党政府又不能什么也不做，所以在口头上多次表示了反对魁北克省议会通过的21号法案的立场。

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大而化之

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Gary Anandasangaree是大多伦多Scarborough-Rouge Park选区的联邦议员，虽然他在接受加拿大广播公司采访时表示加拿大面临种族歧视问题，魁北克省议会通过的21号法庭具有种族歧视色彩，自由党联邦政府会依据加拿大人权宪章行事，但他没有明确会采取什么样的措施，只是说特鲁多的自由党政府会在加拿大反种族歧视的斗争中发挥领导作用。

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加拿大自由党政府多元文化事务部长的议会事务秘书Gary Anandasangaree列出的自由党政府反种族歧视政策的要点是，一方面在全国范围内进行反种族歧视的宣传教育活动，一方面向全国各地区的社区组织提供资助，加强他们帮助弱势群体维权行动的能力，还有一方面是研究对付网络仇恨和暴力言论的办法。

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Gary Anandasangaree指出，自由党政府之所以采取多管齐下的办法对付种族歧视问题，是因为种族歧视不但反映在多个方面、而且有多种原因；比如贫穷问题与种族歧视、无家可归问题与种族歧视、失业问题与种族歧视，等等；这也是为什么自由党政府拨出大笔资金用于在加拿大增加儿童福利金、建设更多的廉租房等。

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