加拿大这个国际机场出现自觉付款食品店

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加拿大大西洋沿岸哈利法克斯国际机场出现了一个售卖三明治、小吃、康普茶的食品店，没有店员看管、也没有电子保安系统，顾客选择自己要购买的食品后按照上面标明的价格自行付款即可，如果不付钱拿走食品也没有人监管。

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该机场食品店在7月10日开张营业后到目前为止十天的经营结果显示，虽然没有人监管、但百分之一百的顾客都支付了自己选购食品的费用。

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这个靠顾客诚信经营的哈利法克斯机场食品店名叫Mabata Honesty Shop，是两位哈利法克斯男子Najib Faris 和Francesco Stara合伙投资开办的。他们想起在乘客人来人往的国际机场办这么一个顾客自行付费的食品店是受到当地一个蔬菜农场的启发，他们为自己经营的另一个餐馆Mabata Glocal Eatery进货买土豆等蔬菜时发现，当地一个蔬菜农场实行无人看管、顾客为自己挑选的蔬菜自行付费的做法，这让他们印象非常深刻。

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Faris说哈利法克斯所在的新斯科舍省居民历来就有诚实的名声。2017年12月份一个诚信实验显示，12个装有1百加元的钱包被丢在加拿大大西洋沿岸地区的公共场所，结果有9个被人捡到送回时1百加元现金原封未动。

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RCI with Frances Willick · CBC News

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