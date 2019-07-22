别吃这两种在加东地区销售的雪糕

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加拿大食品检验局The Canadian Food Inspection Agency星期六发布通知，要求加拿大东部地区居民不要食用两种品牌雪糕，这两中品牌的雪糕是由Agropur Cooperative公司生产的Iceberg 和 Originale Augustin的8支装和30支装雪糕。

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加拿大食品检验局要求购买了上述雪糕的消费者或者扔掉、或者退回给购买雪糕的商店。

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Agropur Cooperative已经在星期五宣布召回上述两种品牌的雪糕，说这些雪糕可能混进了金属碎片；这些雪糕在安大略省、魁北克省和大西洋沿岸省份出售。

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Agropur Cooperative承诺会向所有退回问题雪糕的顾客退款。

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到目前为止还没有消费者食用Agropur Cooperative公司制造的雪糕而发生问题的报道。

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加拿大食品检验局表示正在检查零售商店是否已经将这些问题雪糕下架，并在对Agropur Cooperative公司有关的雪糕生产线进行食品安全检查。

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