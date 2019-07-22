你收到了萨拉的短信？如何杜绝政治竞选机器人信息？

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如果不想再受到类似短信，可以回复“停止，Stop”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈利法克斯的Beth Arsenault的手机上，忽然出现了一个机器人发送的竞选短信：你好，我是萨沙。在新一届的联邦大选中，你是否会支持保守党呢？

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Arsenault表示，他们真的不应该使用机器人短信来鼓动支持者。太可笑。

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而她也同时感觉，自己的隐私受到了威胁。

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收到到短信后，她有些愕然而且生气，于是回了段挖苦短信。谁知萨拉还真给她回了另一段短信：“太好了。为了将来可以帮助我们，能不能确认一下你的邮政编码？

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令Arsenault气结。

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政党团体从哪里得到你的号码？

通过电子设备、社交媒体来招募支持者，已经成为二十一世纪的竞选潮流。

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按照加拿大法律，政党得到选民电话是合法的。

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他们的号码来自“加拿大编号委员会，Canadian Numbering Administrator”，而加拿大选举委员会也是允许政党发送短信，甚至那些在“拒绝垃圾信息名单，Do-Not-Call list”中注册的人，也不能幸免。

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这次新斯科舍省民收到机器人精选短信之后，有几十人向加拿大选举委员会提出了投诉。而该省的保守党也试图与这些短信拉开距离。

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加拿大有反垃圾信息法，但是，这不包括政党信息。

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CBC记者Yvonne Colbert建议大家，如果不再希望收到这类的短信，可以直接回复“停止，Stop”，如果他们继续发送信息，你可以向加拿大电信委员会， Canadian Radio-television and Telecommuniations Commissions (CRTC)，提出投诉。那些不顾你的意愿，继续给你发送短信的，会遭到罚款。

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