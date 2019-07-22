(Georges Gobet/Associated Press/Getty Images)

安大略省年轻妇女因酗酒进医院的人数飙升

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2019年7月22日（星期一）14:15
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据渥太华市研究人员的一项新研究，在安大略省，有越来越多的年轻人，尤其是年轻女性，因为过量饮酒而被送入医院的急诊室。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（7月22日），加拿大医学协会期刊 （ The Canadian Medical Association Journal）发表了上述研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究显示，在 2003 年至 2016 年期间，安大略省因酗酒而被送往急诊室就诊的妇女增加了 86％，男性增加了 56％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些人因过度饮酒、出现昏迷、需要紧急排毒而就诊，还有的人因饮酒而出现了更为严重的肝脏或胰腺的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

社会的责任

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Radio-Canada/CBC

渥太华医院 （The Ottawa Hospital）和布鲁埃尔研究所（The Bruyère Research Institute）的家庭医生 Peter Tanuseputro 说，上述结果的确让人相当惊讶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，坦白地讲，我认为整个社会都需要知道这些数据，因为这是整个社会的责任，人们应该意识到这个问题有多么严重，要确保这样的趋势被制止住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员表示，安省的这种趋势与之前的研究结果是一致的，之前有研究表明，加拿大各个省和地区的平均每周酒精消费量都正在增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

年轻妇女进急诊增加 240

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述研究显示，2003-2016年这段时期内，年龄在 25 到 29 岁之间年龄段的妇女因酒精而前往急诊就诊的人数增加了 240％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员们说，2015 年安大略省推出新政，扩大了允许酒精销售的地点，不仅仅是在酒品店 LCBO 里销售，食品店也可以卖啤酒，在这之后，研究人员们决定开始跟踪分析有关数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，安大略省的食品店不仅可以卖啤酒，还扩展到可以卖葡萄酒、苹果酒，而且，安省正在实施一项计划，将允许在便利店里提供啤酒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Peter Tanuseputro 医生说，事情总是这样，只要获取的渠道变得更容易了，就会出现让人担忧的问题，人们现在的确是在消耗更多的酒精，而且饮酒的程度已经在伤害身体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(AP Photo/Darko Bandic)

对于周一出来的报告，加拿大卫生部发布声明，称将审核这项研究，为解决饮酒问题制定更多措施，加拿大卫生部已经在开展要求怀孕妇女不饮酒的项目，并设有帮助酗酒者戒酒的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

营销问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对 33 岁的安省妇女贝利·里德（Bailey Reid）来说，周一出来的这项研究的结果并不让她感到奇怪，因为她自己就曾经是酒精的受害者，一度失控，好不容易在两年多前戒了酒精。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，对于年轻人，尤其是女性来说，市场上对啤酒、葡萄酒和其他酒品的广告营销是很有害的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，尤其是现在盛行的所谓  “Instagram文化”，人们不停地晒照片，宣扬过度饮酒的乐趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : iStock / iStockphotos

里德同时表示，在安大略省，现在几乎到处都能买到酒，这也是一个令人担忧的变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，人们往往都不把酒精看作是有危害的东西，但上述研究表明，显然酒精具有潜在的危险性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Julie Iret / CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

''La tentation autoritaire de l'armée algérienne ne passera pas'', selon le politicien algérien Said Sadi

RCI | English

Conversation with Inuk carver Toonoo Sharky - Eye on the Arctic video archive

RCI | Español

Puertorriqueños piden renuncia del gobernador de Puerto Rico, la diáspora de Montreal se moviliza

تحذير من جهاز الاستخبارات الكندي في أوتاوا/الصحافة الكنديةالعربية | RCI

جهاز الاستخبارات الكندي: وسائل عدوانية قد تستخدم ضد كندا

Radio-Canada.ca CBC.ca
La criminalité en hausse de 2 % au Canada en 2018L'Iran affirme avoir débusqué 17 « espions » au service de la CIALondres se détourne de Washington et propose sa propre mission dans le détroit d'OrmuzLa signature cérébrale de l’empathie contre la douleur observéeLa Canadienne Margaret MacNeil championne du monde du 100 m papillonRetour de Gerald Butts : l'opposition ravive le scandale SNC-LavalinL'ex-ministre français Hulot appelle l'Europe à rejeter le libre-échange avec le CanadaEquifax devra verser 750 M$ pour avoir mal protégé les données de ses clients américainsIl n'y aura pas de Festival des films du monde en 2019L'épave d'un sous-marin français retrouvée 50 ans après sa disparition
Huawei hit with security questions as it unveils high-speed rural internet projectIndigenous Services Minister assures Attawapiskat that 'Canada does care'U.K. leader holds emergency session on Iran seizure of tankerPolice-reported crime in Canada up slightly in 2018, hate crime down, StatsCan reportsSNC-Lavalin shares fall to lowest level since 2005 as company announces plans to exit many lines of workEquifax to pay up to $700M in U.S. to settle data breach, but Canada is not included4 B.C. sisters victorious in court after parents left them tiny share of $9M estateHong Kong police criticized over failure to stop attacks on protesters24 Sussex becoming a costly 'debacle,' say ConservativesBinge-drinking sending more young women to ER, 'eye-opening' study finds