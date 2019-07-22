前光头党成员忏悔：为什么恐惧、仇视与自己不同的人？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

光头党是六、七十年代非常流行的一个新纳粹帮派组织。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 有人会仇恨其他文化的人，是因为内心缺乏同情心和安全感。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在CBC最近的一部纪录片中，采访了一位前光头党的成员，讲述他加入以及离开光头党的经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

通常人们认为，帮派和极端团体中，来自贫穷的、不健全家庭的孩子占了相当大比例。但是，这位前光头党成员表示，他的经历证实，其实帮派成员来自背景非常不同的家庭，贫穷的、富有的，愤怒的，或是寻求归属感的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下面是他的自述：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我就来自一个健全且富有的家庭，我的父母给了我一个正常教育需要的一切。我小时候钓鱼、冰球、滑板、音乐等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，有一件事情我一直没有感受到，那就是从没有感觉我属于某个群体。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我从中学时代开始，寻找某种归属感。我试过很多方式，比如狂欢，吸毒，打架，直至犯罪 —— 我尝试的所有事情都是负面的，而且不断变得更严重，从卖毒品到偷车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我十几岁的时候，在我犯罪行为开始不久，认识了一个白人至上光头党的朋友。这改变了我的人生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接下来的十三年，我都是属于有组织的仇恨帮派。最初四年在多伦多，之后搬去了温哥华。在多伦多的期间，我的生活充满暴力，酒精刺激下的各种疯狂，几次差点死掉 —— 我的几个朋友的确是这样，要么进来监狱要么死去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

搬去西部之后，我终于在俄勒冈州的一个光头党内找到了位置。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但我慢慢发现，这不过是一群自大狂聚集的地方。比如当年发展我成为光头党的那个朋友，会指着很多和我们不同文化背景的人说，看看他们，我们的文化怎么会受到了这些人，看看他们在我们这里传播他们的文化，开餐馆、做生意。我们要斗争，把该得的部分夺回来。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位前光头党成员表示，是在有了自己的孩子之后，他意识到，不能再让他的孩子充满仇恨了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还认为，有人会仇恨其他文化的人，是因为内心缺乏同情心和安全感。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，他在全北美应邀举行校园讲座，指导年轻一代如何面对仇视、种族问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

极右仇恨团体在加拿大不是新鲜事

加拿大统计局刚刚公布的数字显示，2018年，加拿大仇恨犯罪有所下降。但是，白人至上、仇恨排外的极右组织在加拿大却不是什么新鲜事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

记者用“旧瓶装新酒”来形容当下的极右仇恨团体。早在上世纪初，美国的3K党就在加拿大几个省份传播。而这些组织的宗旨也是一脉相承的，宣称白人至上种族主义，仇视黑人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

之后，出现了犹太人大屠杀的否定者；以及9·11之后，对穆斯林的恐惧与仇恨。最严重的事件是，在2017年，魁北克省发生了清真寺枪杀事件，造成六人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大西蒙佛雷泽大学（SFU）社会学研究博士芭芭拉·佩里（Dr. Barbara Perry）表示，加拿大人有种心理，觉得我们是多元文化最成功的国度。但是，加拿大确实存在基于种族的仇恨与恐惧，需要认识这一点。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

研究报告显示，从2013年到2015年，加拿大至少有100个白人至上团体，自那以后，这类团体的数量每年以20%到25%的数量增加。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

不过，与美国相比，加拿大的白人至上组织更松散，而且不会以拥枪为目标。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

挑战仇视：加拿大人如何抵抗

无论是在美国还是在加拿大，当某个少数族裔在新闻或政治竞选活动中成为目标之后，针对这个族裔的仇视行动会上升。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但是，民众抵抗仇视与暴力的活动也非常积极。比如，每次有极右白人至上公开集会时，周围都会出现人数更多的反仇恨抵抗人士。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

佩里表示，无论你多年轻，都应该站出来反对仇恨。因为年轻一代是仇恨组织网罗的目标，所以年轻人的声音会更加有威力和受到尊敬。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with CBC ：Skinhead

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada