蒙特利尔步行街不断增多

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蒙特利尔正在变成一个越来越注重行人的城市，这个城市现在已经有50条“步行街”，车辆不能通行，人们可以在配备有户外长椅、花草的舒适环境中任意地漫步。

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近年来，蒙特利尔市逐渐在岛上的10个行政区设置了15个所谓的 “步行区”，并计划到 2020 年再增加 4 个步行区域。

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随着步行街的增多，街道旁的停车位也在不断减少，政府的政策是争取让人们减少开车，增加使用公交以及其他对环境更为友好的交通途径。

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专家们说，在气候变暖的新现实下，所有的城市规划都需要采取新思维，需要扩大步行区域，增加公园和绿地，减少汽车造成的污染，把城市打造为更为人性化的 “家园”。

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(Isaac Olson/CBC)

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