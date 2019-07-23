最新民调：只有14%加拿大人对特朗普有正面印象

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平均有73%加拿大民众对美国总统特朗普持负面印象，11%中立。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Abacus数据公司最新民调，在对川普的印象这个问题上，平均73%的加拿大人对他印象负面，11%中立，14%正面 。

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各省当中，魁北克人最烦他，负面印象占了81%，正面印象个位数9%。

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最有趣的是即便在加拿大保守党人（CPC）中，对川普印象负面的居然超一半，52%，中立的17%，正面印象的才29%。

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加拿大联邦选举民调

而加拿大的两大政党，执政自由党和反对党保守党支持率旗鼓相当，目前都是32%。

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在加拿大各党领袖中，回答问题“你更喜欢谁做加拿大总理”，

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自由党的特鲁多得票保持第一，36%；

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保守党谢尔第二，31%；

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绿党领袖梅，14%；

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左翼新民主党辛格13%；

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极右翼人民党领袖贝涅尔6%。

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