渥太华急需泳池救生员

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加拿大首都渥太华市面临救生员短缺，以至于市政府有可能不得不缩短游泳池的开放时间以及取消部分水上项目。

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St-Laurent 综合大楼的娱乐项目主管 Patrick Fournier 说，在2018年9月至2019年5月期间，渥太华市的救生员跳槽率接近 20％，而且不容易找到新救生员。

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他说，救生员属于兼职工作，但获得救生员资格需要长时间的培训，而且新救生员拿的是最低工资，因此，一些救生员干了一段时间就会离开，去找工资更高的全职工作。

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Patrick Fournier 接着说，过去三、四年来缺救生员的趋势越来越明显，而且问题不只是在渥太华，其他城市也有同样问题，一些城市由于缺乏救生员，不得不关闭了游泳池或取消水上项目。

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Patrick Fournier 认为，要想留住救生员，需要给他们提高薪水，另外，对那些游泳技术已经很好的年轻人，应该建立一个快速培训计划，使他们能更快地完成救生员培训。

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（Giacomo Panico/CBC）

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