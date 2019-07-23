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现代人没有空调夏天没法过

作者 方华 |
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发表 2019年7月23日（星期二）11:47
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加拿大是个北方国家，几十年前汽车里不装空调、家里不装空调的人还很多，但现在加拿大绝大部分人口聚集的地区没有空调已经没法过夏天了。

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夏天酷热

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Graham Hughes/Canadian Press

在7月份加拿大短暂却是酷热的夏天，气象局不时的发出酷热高温警告，要求加拿大人不但要注意自己的防暑降温、而且要关注老弱病残邻居们的情况。

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就是抗热能力较强的加拿大年轻人在三十多摄氏度酷暑闷热的日子里也愿意躲在有空调的地方。对于这一代年轻人来说，家里和汽车里有空调似乎是天经地义的事情。

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空调器可以说是改变人们生活、甚至是改变世界的人类发明。金融时报专栏作者、经济专家Tim Harford 在其“改变现代经济的50项发明”一书中专门用了一章来论述空调这项发明的重要意义。

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空调改变世界

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Tim Harford 认为，空调的发明提高了人类的生产效率，在夏天也能够较长时间、较高效率地工作；而且让一些原来由于夏天太热而不适于居住的地区发展成现代化都市，比如新加坡、迪拜、和美国的沙漠赌城拉斯维加斯。

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Tim Harford 指出，如果没有空调，现代生活须臾不可离开的电脑服务器和网络也难以正常运转，因为电脑服务器运行时消耗电力会大量产生热量。

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美国畅销书作者Steven Johnson在其“造就现代化世界的六大发明”一书中指出，空调的发明不但改变了美国的经济、美国人的生活、而且改变了美国政治的格局。

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Steven Johnson引用空调普及后美国人口向阳光带地区迁移的数字和美国大选结果的相关统计分析，证明美国共和党总统候选人里根1980年的总统大选胜利与空调机的普及有着不可分割的关系。空调的使用使得在美国南部阳光带地区舒服地居住成为可能，搬迁到哪里居住的人口多是享受退休生活的老年人，老年人传统上是共和党的支持者；这一美国历史上由于空调机的使用而带来的老年人口向南迁移改变了美国政治的地理版图，把南部阳光带变成了共和党的票仓。

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空调之父

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空调的发明要归功于被称为空调之父的美国工程师Willis Carrier。1920年，Willis Carrier打工的公司被要求帮助解决美国布鲁克林地区一家印刷公司由于夏天空气的高湿度导致油墨过度稀释的问题，Willis Carrier想出了给空气除湿的办法，他发现给空气除湿的过程也同时降低了室内的温度。经过他不断的改进其发明的给空气除湿、降温的技术和设备，空调机开始在20年代出现在新建的电影院，让电影院成为美国人夏天爱去的地方，也让好莱坞开始把夏天当作推出大片的黄金档季节。

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随后而来的是空调机作为生活必需品走入美国夏天高温的南部地区寻常百姓家。而随着近半个世纪以来的地球变暖，空调也北上走进加拿大的寻常百姓家。

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空调机的发明和使用不但让人们夏天的生活变得舒适，而且降低了死亡率。

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美国2013年公布的一项研究显示，与1900年到1959年这六十年的数据相比，1960年到2004年这45年的时间里死于高温酷暑的人的数量猛降了80%，这基本上都是普及使用空调的功劳。

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CBC

环境问题

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不过事情都有两个方面。大量使用空调设备也加剧了地球变暖问题，因为空调机把室内的热量排到室外空气中，造成城市的热岛效应。

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国际能源署的研究报告显示，普遍使用空调将是今后30年世界电力消费增长的主要驱动力，空调所耗费的电力在今后三十年内会增长三倍。

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在电力的主要来源仍然是依靠化石燃料火力发电的情况下，空调用电的增加会恶化地球变暖的问题。

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RCI with Mark Gollom · CBC News

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