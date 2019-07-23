来自香港的陈汉娜：只想演戏，不想被贴标签

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作为香港女演员中的新世代，陈汉娜气质独特，演戏有天分，而且很专注。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈汉娜出生于1993年，毕业于香港理工大学设计系。还在读书期间就开始拍广告。2018年，出演《杀破狼·贪狼》得到香港电影金像奖最佳新演员奖提名。《G杀》是她首次担任女主角。

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在今年的蒙特利尔奇幻电影节，陈汉娜和导演李卓斌一起来到蒙特利尔，宣传他们的影片。我采访了陈汉娜。

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问：如何准备《G杀》中雨婷的角色？

《G杀》整个儿影片是以她扮演的雨婷作为主要的视角，片名中的字母G也是雨婷提出的问题：你最喜欢哪一个英文字母？然后，由这个中学生引出无头尸案，她的黑警父亲，去世的母亲，来自大陆的继母，与她有性关系的教师，两名学校的男生 —— 大提琴手和天才自闭症的交往。

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陈汉娜表示，自己最早看到剧本，觉得雨婷这个角色很难演，她经历了太多的东西，这令她感到压力。

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问：如此复杂的角色，准备的过程中最困难是什么呢？

汉娜表示，雨婷的个性是非常自信的，这和自己有差距。她用了几个月的时间，去揣摩雨婷的性格与经历，如何进入这个角色内心是最困难的一部分。

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问：陈汉娜虽然只有两部作品正式与观众见面，但是她却被称为香港电影圈新的文艺女青年，或者是女神。对此她怎么看？

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陈汉娜不喜欢别人称她女神啊，或是文艺女青年，她希望做一个好演员，而演员应该是尝试不同类型的角色的。

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问：在《G杀》之后，她已经又完成了两部作品，包括一部日本电影，另一部首部劇情電影計劃的片子，而这两部都是独立制作。她似乎与独立制作非常有缘。

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陈汉娜表示，自己喜欢独立电影，相较于商业片，独立制作更有发挥。

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以上采访的是香港演员陈汉娜。

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