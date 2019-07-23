加拿大犯罪率上升但杀人案件减少

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根据加拿大统计局最新公布的数据，2018年加拿大犯罪率比2017年上升了两个百分点，是2014年以来连续第四年上升，但仍然比十年前2008年时的犯罪率水平低了17%。

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好消息是加拿大杀人犯罪数量在减少，2018年比2017年减少了15件杀人案，从百分比来看是减少了4个百分点。

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不过，杀人犯罪在各个省区的升降情况很不平衡。阿尔伯塔省杀人案件减少了38件、不列颠哥伦比亚省减少了30件，但安大略省的杀人案件在2018年却猛增了69件。

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虽然土著人只占加拿大全国人口的5%，但在杀人案件中死亡的受害者中却有22%是土著人。

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未使用武器、未造成其他伤害的性侵犯罪案件的数量在2018年上升了15%。这种类型的性侵案占警方收到的所有性侵犯罪报案的98%，也是报案率较低的一种刑事犯罪。

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仇恨犯罪案数量在2017年大幅度上升之后，在2018年下降了13%，但仍然处于过去10年的高水平。

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诈骗犯罪，特别是网上诈骗犯罪案件数量在2918年上升了12%，与十年前相比几乎增加了一半。而敲诈案的上升幅度更大，2018年比2017年猛升了44%。

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