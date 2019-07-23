华为要送网到加北、却被安全问题困扰

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华为公司加拿大分公司星期一举行记者招待会，宣布已经得到加拿大政府的批准、与两个加拿大电讯公司Ice Wireless 和 Iristel合作，向加拿大北极圈地区的20个居住区、魁北克省北部的50个居住区、和纽芬兰省拉布拉多半岛一些地区提供4G网络的计划。

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但记者们却把问题集中在孟晚舟、华为公司与中国政府、中国军方的关系、和华为公司是否会对加拿大国家安全构成威胁方面。

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华为公司一直坚称自己是独立经营的商业公司，不会向中国政府提供客户情报。但中国法律规定公司企业必须在国家安全问题上与中国政府有关部门合作。

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华为公司加拿大分公司副总裁Alykhan Velshi在回答记者问题时表示，华为加拿大公司的所有雇员都必须遵守加拿大法规，而不受中国法律的管辖。

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对于华为公司要参与加拿大5G电讯网络建设的申请，加拿大联邦政府的安全审查工作还没有结束。

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在华为公司首席财务官孟晚舟2018年12月初在加拿大温哥华国际机场转机时被加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕后，华为公司和中国政府都要求加拿大立即释放孟晚舟，中国政府随后以违反中国国家安全法为由逮捕了两位加拿大公民Michael Spavor 和 Michael Kovrig，并以产品质量为由采取了禁止加拿大油菜籽和生猪肉进入中国市场的措施。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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