(Uptime Industrial)

加拿大妇女做技术工人的比例略微上升

作者 黎黎 |
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发表 2019年7月23日（星期二）14:44
更新 2019年7月23日（星期二）14:46
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专家们说，虽然现在有更多的女性在进入男性主导的技术工人行业，但进展实在太慢，无法满足劳动力市场对技术工人的需求。

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根据加拿大统计局最新的劳动力调查数据，2008 年至 2018 年间，女性在技工行业中占的比例只有微不足道的上升。

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2008 年，在电气和建筑行业的员工中，仅有 3.7％ 是女性，到了 2018 年，女性的比例接近 3.9％。

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现在，在技工类学校学习的 “学徒”中，每10个人中大约有 1 人是女性，但很多女学生学习的专业属于 “软技工” 。

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改变 “文化”

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Mandy Rennehan (Lindsay Duncan)

安省妇女曼迪·瑞内含（Mandy Rennehan）是一个翻修公司的老板，同时也是多年来大力主张妇女从事技工行业的人。

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她说，技工领域长期来是男人的天地，妇女要进去需要  “爬一大串楼梯”，妇女想在这个领域被接受，面临着很多障碍。

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瑞内含本人就是这样走过来的。

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她的父亲是新斯科舍省的一名龙虾渔民，她在18 岁时离开家，开始从事建筑工作，然后在 1995 年开设了自己的翻修公司  Freshco Reconstruction，她的公司设在安大略省的奥克维尔市 （Oakville）市，现在客户遍布加拿大和美国东部地区。

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她说，现在更有需要鼓励妇女进入技工行业，因为加拿大的大部分地区都面临技术工人的严重短缺。

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她接着说，这个问题已经在过去10 到12 年来影响了她的公司在加拿大和美国的业务，由于缺乏人手，她不得不拒绝数百万美元的合同。

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曼迪·瑞内含预测，加拿大技术工人的短缺状况将越来越严重，政府和技工行业应该推出新的政策，吸引更多的人进入这些行业。

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女电工

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娜塔莎•拉隆德（Natasha Lalonde） / (Uptime Industrial)

娜塔莎·拉隆德（Natasha Lalonde）是 BC 省素里市的一位有执照电工，她属于年轻女技工群体的的一分子。

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拉隆德说，她在高中时得到了老师的鼓励，然后在不列颠哥伦比亚省 位于Burnaby 市的技术学院（British Columbia Institute of Technology，BCIT）完成了一个培养妇女技工的课程（Trades Discovery for Women）。

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今天，她为自己能在一个良好、平等的工作环境中工作感到高兴。

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拉隆德说，刚开始工作的时候，感觉的确有些奇怪，周围都是男人，而且他们也不知道该如何对待工作场所里唯一的女员工，不过，过一段时间大家都习惯了。

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她说，她目前工作的公司很好，如果有问题，老板会耐心地解释，提供支持。

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娜塔莎·拉隆德对技术工人行业中其他年轻女性的建议是，不要因 “发生的一些负面事情” 而气馁，最终会找到一个自己真正喜欢的公司的。

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女机械师

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Elizabeth Moses (Submitted by Elizabeth Moss)

伊丽莎白·莫斯（Elizabeth Moses）自 2017 年起在安大略省温莎市做机械师，她工作的公司为汽车行业生产塑料部件。

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莫斯说，高中毕业时自己的学习成绩很好，当时大家都说她应该去学习牙医，以后在医疗保健方面工作。

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然而，她知道自己一直对机械和建造东西感兴趣，于是选择了技工行业。

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伊丽莎白·莫斯表示，在这个领域，你需要时间来获得别人的尊重，但你是能做到的。

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Brandie Weikle / CBC）

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