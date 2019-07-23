阿尔伯塔省管道泄漏排出10万升污染水

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阿尔伯塔省西北部上周发生的一次管道泄漏事故释放出 10 万升受污染的水。

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阿尔伯塔省能源监管机构 （Alberta Energy Regulator）本周一（7月22日）报道说，这起泄漏事件于上周三（7月17日）发生在阿省西北部和平河（Peace River）东南约 45 公里处，该管道隶属于卡尔加里市的能源公司Baytex，这一泄漏事故排出10 万升含有盐和碳氢化合物的水。

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Baytex 公司星期一也举行新闻发布会，表示事故后立即实施了应急措施，目前在进行清理工作，并取得了重大进展。

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Baytex 公司还说，正在调查导致这一事故的原因。

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阿尔伯塔省能源监管机构表示，在监测该事故的清理工作，并说没有发现有水道或野生动物受到这一事件的影响。

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（CBC）

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