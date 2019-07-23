更新：BC省北部三人谋杀案，两名失踪者成嫌犯 警方：他俩很危险

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警方称，见到他们不要靠近，立即致电警方。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去一周，加拿大西部不列颠哥伦比亚省（BC省）发生三名游客死亡，两人失踪事件，引发公众担忧。警方要求游客或当地人提高警觉。

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不过，先前报道的两名失踪者分，19岁的Kam Mcleod和18岁的Bryer Schmegelsky，目前却被警方定为嫌犯。警方还称，他俩很危险。

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24小时前，有人在萨斯喀彻温见到了他俩。

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俩人是好友，都来自温哥华岛的Alberni港。

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7月15日：周一 ，年轻情侣尸体被发现

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上周一，警方在BC省北部游客热衷的Liard温泉南部20公里的地方，发现了一对年轻情侣的尸体。

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警方公布两人被射杀，他们是23岁的澳大利亚人Lucas Fowler 和他的美国女友、24岁的Chynna Deese 。两人正在BC省旅行，希望前往阿拉斯加。

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他们尸体被发现的地方是偏僻的97号公路，众所周知的阿拉斯加高速公路。

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其中，Lucas Fowler的父亲是澳大利亚的一名警长。他已经前来加拿大，希望能够协助抓到杀死儿子的凶手。

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7月19日：周五，被烧毁的卡车，两人失踪

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上周五，警方在距离Dease湖50公里的地方，发现了一辆被烧毁的卡车。

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而两名驾车者至今失踪，分别是19岁的Kam Mcleod和18岁的Bryer Schmegelsky。俩人都来自温哥华岛的Alberni港。

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警方说，两人原本按时与家人联络，但是已经失联几天，家人于是报警。

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7月19日：又一具尸体

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在警方发现被烧毁的卡车后没有多久，有一辆经过的摩托车主告诉他们，看到了一具尸体。

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警方在离烧毁车辆两公里远处找到了那具尸体。

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第三名死亡者不是两名失踪者，警方目前还在确认，究竟是谁？

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警方发布了这幅素描，希望找到死者身份。

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这些案子是否有联系？

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事件曝光之后，引起公众的担忧。警方目前无法确定几起案件是否有联系。

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但RCMP呼吁当地以及前往旅行者提高警觉。按时与家人朋友联系，告知行经路线。

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警方称，他们正与周围所有人谈话，特别是希望车上装有摄像头的人可以向警方提供线索。

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7月22日：再有两人失踪？

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不过到了星期三，警方称，两名BC省素里市男子前往Logan湖途中失踪。

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他们分别是38岁的Ryan Provencher和37岁的Richard Scurr。

警方发现了他们的吉普车。

RCI with CBC

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