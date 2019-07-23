更新：BC省北部三人谋杀案，两名失踪者成嫌犯 警方：他俩很危险

警方称，见到他们不要靠近，立即致电警方。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
过去一周，加拿大西部不列颠哥伦比亚省（BC省）发生三名游客死亡，两人失踪事件，引发公众担忧。警方要求游客或当地人提高警觉。
不过，先前报道的两名失踪者分，19岁的Kam Mcleod和18岁的Bryer Schmegelsky，目前却被警方定为嫌犯。警方还称，他俩很危险。
24小时前，有人在萨斯喀彻温见到了他俩。
俩人是好友，都来自温哥华岛的Alberni港。
7月15日：周一 ，年轻情侣尸体被发现
上周一，警方在BC省北部游客热衷的Liard温泉南部20公里的地方，发现了一对年轻情侣的尸体。
警方公布两人被射杀，他们是23岁的澳大利亚人Lucas Fowler 和他的美国女友、24岁的Chynna Deese 。两人正在BC省旅行，希望前往阿拉斯加。
他们尸体被发现的地方是偏僻的97号公路，众所周知的阿拉斯加高速公路。
其中，Lucas Fowler的父亲是澳大利亚的一名警长。他已经前来加拿大，希望能够协助抓到杀死儿子的凶手。
7月19日：周五，被烧毁的卡车，两人失踪
上周五，警方在距离Dease湖50公里的地方，发现了一辆被烧毁的卡车。
而两名驾车者至今失踪，分别是19岁的Kam Mcleod和18岁的Bryer Schmegelsky。俩人都来自温哥华岛的Alberni港。
警方说，两人原本按时与家人联络，但是已经失联几天，家人于是报警。
7月19日：又一具尸体
在警方发现被烧毁的卡车后没有多久，有一辆经过的摩托车主告诉他们，看到了一具尸体。
警方在离烧毁车辆两公里远处找到了那具尸体。
第三名死亡者不是两名失踪者，警方目前还在确认，究竟是谁？
警方发布了这幅素描，希望找到死者身份。
这些案子是否有联系？
事件曝光之后，引起公众的担忧。警方目前无法确定几起案件是否有联系。
但RCMP呼吁当地以及前往旅行者提高警觉。按时与家人朋友联系，告知行经路线。
警方称，他们正与周围所有人谈话，特别是希望车上装有摄像头的人可以向警方提供线索。
7月22日：再有两人失踪？
不过到了星期三，警方称，两名BC省素里市男子前往Logan湖途中失踪。
他们分别是38岁的Ryan Provencher和37岁的Richard Scurr。
警方发现了他们的吉普车。
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